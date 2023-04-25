【现场说法】澳大利亚的法律婚姻与事实婚姻有何区别？

2019年，一位名叫塔拉·里奇Tara Leach的澳洲女性，因性格不合等原因最终与同居两年的男友准备分手。





塔拉和她的前伴侣曾经有着良好的感情。并且塔拉20岁出头就有了自己的企业。她还与男友一起买了一处房产。随着时间的推移，塔拉和男友在谈论有关与未来的规划时，产生了重大分歧。随即两人着手分开。可万万没想到的是，塔拉因为分手的一系列手续，最终支付男友2万澳元。





1. 什么情况下，澳洲法庭可以对同居关系结束做出判决？





如果一段同居关系维持了两年以上，或者同居关系中存在共同的孩子，并且同居期间双方居住在澳洲境内的时间占据了同居时间的三分之一，并且分居发生在2009年3月1日之后，那么澳洲法院就有对该同居关系中所涉及的财产分割，以及一方对另一方的赡养费，做出判决的权利。





当然即便同居关系没有达到两年，但是同居期间，双方的经济和非经济贡献情况被考虑后，如果法庭不对双方名下财产做出判决，会导致严重的不公平时，法庭也有权在一方提起诉讼后对财产进行判决分配。







2. 案例中提到不同情况下同居关系，以及只是男女朋友关系的区别，法庭上是怎么判断的？





在决定你是否处于事实上的恋爱关系时，法庭会考虑:





a. 双方的关系持续了多久 ? 比如如果两个人存在10多年的亲密关系，比起来只存在1-2年的亲密关系时，法官在结合其他因素考虑后，会更倾向于认可同居关系的存在。





b. 双方是怎么住在一起的，住了多久 ？比如如果两个人都只有一处住宅，比起两个人分别有住宅，法官在结合其他因素考虑后，会更倾向于认可同居关系的存在。





c. 双方是否存在长久稳定的性关系？





d. 双方是否在经济上相互依赖，以及是否存在双方之间的任何经济支持？





e. 任何财产是如何拥有和使用的？





f. 双方是否有共同生活的承诺 。比如双方是否像夫妻一样在一起吃饭，一起做家务，跟邻居朋友交流时以夫妇的身份参与活动？





g. 双方是如何照顾和支持双方的孩子？





h. 第三人如何看待双方的关系? 双方的父母亲戚是否认识对方以及如何交往？





现在各个州也都有登记同居关系的部门——出生死亡婚姻登记处，如果双方的同居关系被登记了，那么除非有相反的证据证明，否则法院会直接认可双方存在同居关系。



3. 那么法庭对于同居的人的财产如何分配？





首先，除非有特别情况，同居结束后两年内，想要提起财产重新分配的一方要在法院提起诉讼，否则就会丧失这一权利，或者要证明特别情况的存在。





其次，法庭在认定有权可以对同居做判决后，就会直接适用家庭法对与婚姻财产分配的规则来考虑同居关系结束后的财产分配。所有财产包括房产，存款，养老金，股票债券，都会纳入共同财产池，然后在考虑了双方经济贡献，非经济贡献以及其它可能会影响分配的因素（比如一方残疾，一方长期不工作无法寻找工作等），对财产做出判决。





因此，如果试图不结婚来绕开家庭法的保护，特别是双方已经有孩子的情况下，是不可能成立的。如果真的希望不因为同居关系影响双方的财产，那么最好的方式还是请律师在同居前起草完备的同居前财产协议。







4. 同居的人对于遗产分配也有权利吗？





在财产继承上，同居的人跟注册婚姻的夫妇拥有一样的权利，这包括了：





1. 法定的继承权；





2. 即便有遗嘱，但遗嘱的赠与部分不足以满足其需求，可以提起诉讼要求不按遗嘱进行，获得比遗嘱赠予更多的财产；





3. 如果同居的人是在工作期间死亡，根据相关赔偿法获得保险的赔偿；以及





4. 其它任何的社会福利权利。



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