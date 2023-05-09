从生活纾困措施到福利医疗：澳洲联邦预算案前瞻 了解与您相关的内容

要点： 国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）即将公布他的第二份预算；

国库部长表示将落实一系列有关减轻生活成本的措施；

对医疗保健和烟草法的重大改变已获确认。

澳大利亚国库部长吉姆·查默斯承诺，在周二公布联邦预算时，将为数百万正遭受生活成本危机的澳大利亚人提供纾困措施。





但工党称，他们也正在谨慎行事，以免加剧已经困扰澳大利亚家庭的通胀危机。





预计政府将采取措施，缓解人们对能源和租赁成本的担忧，同时政府已经确认在卫生和单亲家长所获支持方面将迎来重大变化。





相关细节陆续公布，以下是我们目前所了解的情况。



生活成本

确认：一项146亿澳元的生活成本危机应对方案将是预算案的核心内容；



预期：查默斯表示，约有550万个家庭将获得“数百澳元”的能源减免，同时100万家小企业也将受益。有推测节省的能源费用可能约为500澳元，预计会根据家庭所在地而有所不同。

住房

确认：一项允许伴侣双方仅支付 5% 首付的购房计划将会扩大。 任何“两个个体”，包括兄弟姐妹和朋友都可以组队购房，而不仅仅局限于已婚和事实婚姻关系的夫妻。



预期：工党已提出了对租房者的补助措施，具体形式尚不清楚。有报道称，联邦政府租金援助补贴将会提升。

卫生和老年护理

确认：打击电子烟和香烟的吸食。非处方及一次性使用的电子烟将被禁止，其它类型电子烟也需类似药品的包装。烟草税将在三年内上调5%。

确认：老年护理工作者将从7月起获得15%的加薪，这是工党在选举前的关键承诺之一。



确认：患有慢性疾病的澳大利亚人将可获得更为便宜的药物，他们将能够一次性在药房购买两个月的药物，而无需两次分批购买。

福利支持

预期：对寻工津贴将获整体提升的期望越来越高。此前报道称仅针对55岁及以上的人群提高津贴，领取者或有每周20澳元的津贴增加。

A rise to the JobSeeker payment is being mooted. Source: AFP

单亲家长

确认：单亲家长津贴将从9月起迎来变化。如果议会通过，家长将获得该项津贴，直到他们的孩子14岁，而非8岁。这意味着他们将不再需要转向领取较低的寻工津贴。



预期：预算可能将包括增加儿童保育补贴支出。

气候变化和能源

确认：新的全国净零排放机构Net Zero Authority将成立，以帮助引导澳大利亚经济摆脱对化石燃料的依赖。



确认：大型天然气公司的税收减免优惠将受到限制，同时面临更严格的税务合规措施。

Mr Chalmers says energy relief is on the way. Source: AAP / Joel Carrett

国防

确认：为响应《国防战略评估报告》要求进行全面改革的呼吁，政府将在预估基础上拨款高达190亿澳元。但政府表示将通过取消或缩减约30个项目来节省其中的78亿澳元，政府认为这些项目并不值得投资。

救灾

确认：母语为非英语的群体将接收到以其母语发出的灾难警报，应急响应人员将在危机期间获得跨州沟通的保障。



其它

确认：工党将耗资2.4亿澳元在霍巴特新建体育场，这是联邦政府有史以来在体育场方面的最大支出。

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