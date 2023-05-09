澳洲联邦政府预测本财年或将实现15年来首次预算盈余

由于收入增加和支出减少，澳大利亚联邦预算预计将在本财年出现盈余，如果最终实现，将是15 年来首次实现预算盈余。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）将于周二公布最新预测，预计 2022/23 财年将实现近 40 亿澳元的盈余。



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国库部长的第二份预算将公布小于预期的赤字，较预估赤字减少1430亿澳元。





然而，由于未来五年的债务利息将达到1100亿澳元，大部分增加的收入将存入银行，而不是回应提高福利金的呼吁。





超过 80% 的额外收入将用于偿还国债。





查默斯博士表示：“我们负责任的经济管理都是关于限制支出，将大量储蓄用于其它优先事项，以及适度但有意义的税收改革。”



但查默斯博士表示，仍计划将146 亿澳元的预算用于生活费用减免，包括增加对单亲家庭的支持，帮助那些生活艰难的人。





从 9 月 20 日起，单身父母将不再需要在他们最小的孩子满 8 岁时转为领取寻工津贴。





在他们的最小孩子年满 14 岁之前，他们每两周将获得 922.10 澳元的基本费率。





10年前，吉拉德（Gillard）政府将这一年龄门槛从16岁降低到8岁。





如果议会通过立法来实施这些改革，目前在求职者津贴计划中的单亲家庭将每两周获得 176.90 澳元的津贴增加。



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周一，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在珀斯宣布了拟议改革。他表示，单亲家庭的孩子应该得到更多支持。





他对记者说：“我亲身经历过与单亲妈妈一起艰难生活的情况，我们希望确保单亲家庭的孩子在生活中拥有最好的机会。”





在周二的预算案公布之前，阿尔巴尼斯在堪培拉向核心成员发表讲话时表示，这将和我们的抱负息息相关。





他说：“我们不会让人们掉队，但我们也不会阻碍人们前进。”





“此预算案将延续澳大利亚工党的最佳传统，积极应对紧迫的挑战，并始终放眼未来。”



在计划推出电费减免、更便宜的药品以及对电气化和能效升级的税收优惠的同时，政府节省了 178 亿澳元的预算，并将通过对离岸液化天然气生产商征税获得 24 亿澳元的额外收入。





反对党财政事务发言人简·休姆（Jane Hume）表示，为困难家庭提供真正救济的唯一方法是控制开支并解决通胀问题。目前，通胀率为7%。





她表示：“降低通胀率是唯一能够为所有澳大利亚人提供生活成本救济的政策。”





休姆参议员表示，政府已将降低通胀的责任推给了储备银行。



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澳大利亚绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）表示，石油资源租赁税的改革是由天然气集团设计的，他们在向生产商征税以支付社会服务费用方面做得不够。





他说：“如果政府有勇气让大公司和亿万富翁缴纳合理的税款，那么所有单亲父母都可以获得他们需要的支持。”





医疗保健、老年护理、国防、残疾服务和债务利息等方面将是对预算的最大需求。





澳大利亚人的实际工资预计在2023/24年将增长 0.75%，这将是工资上涨和通胀下降共同作用的结果。





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