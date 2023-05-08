维州即将推出数字驾照 明年开始全州推广

要点： 维州将从7月起在Ballarat试行数字驾照，为期6个月；

该技术将于2024年在全州范围内推广；

不过驾驶者仍然可以选择使用他们的实体驾照。

维州即将推出数字驾照地区试验，并在随后于全州范围内推广该技术。





维州政府确认，到2024年，所有司机都将能够在他们的智能手机上携带数字版驾照。





一项为期六个月的技术试验将于7月在巴拉瑞特（Ballarat）开始，面向正式驾照持有人，然后在全州推广。





数字执照将通过Service Victoria应用程序提供，并将实时反映它是否被撤销或暂停。





它仍然可以作为身份证明，因为警察、企业和其他当局将能够通过定时的二维码验证其真实性。



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出于隐私考虑，用户将有机会仅显示某些个人信息。





维州政府服务厅长丹尼·皮尔逊（Danny Pearson）说，如果有人需要进入许可场所，但不想与保镖分享自己的地址，那么他们将能够简单地仅显示年龄超过18岁的证据。





他说，如果一个人被拦下，警察也能查阅他的驾驶记录。





皮尔森告诉记者：“我们希望让消费者能够选择他们如何控制自己的数据、如何使用数据以及他们准备显示或不显示的内容。”





驾驶者仍然可以选择使用他们的实体驾照。





南澳州在2017年底推出了数字驾照，新州也在2019年10月跟进。





昆州也在上个月开始以交错的方式推出了数字驾照，从汤斯维尔居民开始。





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