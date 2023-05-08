预算案针对生活成本危机的支出将达140亿

要点： 周二的联邦预算案将包括146亿澳元的生活成本危机应对方案；

有猜测说，JobSeeker寻工津贴将全面提高，据报道每两周增加40澳元；

数以百万计的家庭和小企业将获得财政援助，以解决不断上升的能源账单。

随着对全面提升JobSeeker寻工津贴的猜测加剧，联邦政府的生活成本危机应对方案将在四年内增加140多亿澳元。





大力宣传的预算方案将包括能源价格减免，预计将流向数百万家庭和企业。





其它生活成本危机应对措施包括对廉价药品的投资以及对电气化和能效升级的税收优惠，共同构成四年内总计146亿澳元的生活成本财政支出。





据报道，政府将在周二晚上的预算中公布更多政府计划，以支持家庭和企业度过高通胀时期。





从9月20日起，单亲父母将不再需要在他们最小的孩子年满8岁时转而领取JobSeeker。



在最小的孩子年满14岁之前，他们都将获得每两周922.1澳元基本费率的单亲抚养补助金。





如果议会通过立法颁布这些变化，目前领取JobSeeker寻工津贴的父母将获得每两周176.9澳元的补助金增长。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周一在珀斯宣布了拟议的变化，他说单亲家庭的孩子应该得到更大的支持。





他对记者说：“我亲身体验过在单亲妈妈的陪伴下长大是什么感觉，我们希望确保单亲家庭的孩子在生活中拥有最好的机会。”



Prime Minister Anthony Albanese said children of single-parent families deserved greater support. Credit: AAP 在有报道称政府已经锁定了每两周40澳元的增幅后，JobSeeker寻工津贴领取人获得的支持金可能会得到提高。





绿党已经瞄准了每两周增加40澳元的可能性，这相当于每天“微不足道”的额外2.85澳元。





最新报告遵循上周的猜测，即任何增长都将限于55岁以上的人。





福利倡导者警告说，JobSeeker寻工津贴的任何年龄限制都是不可取的，因为超过68万名领取JobSeeker寻工津贴和Youth Allowance青年津贴的澳大利亚人不会从这样的政策中受益。





一些年轻的福利领取者指责总理“忘本”，并将投票安全置于扶贫之上。



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政府还确认，数百万家庭和小企业将在预算中获得财政援助，以解决不断上升的能源账单。





据国库部长查默斯（Jim Chalmers）称，550万家庭和100万小企业将从生活成本措施中受益。





虽然具体数额尚未透露，但查默斯先生表示，这将是“数百澳元”，具体数额将取决于各州和领地。



是否会有预算盈余？

联邦政府还设法节省了178亿澳元的预算并转移了开支，财政部长凯蒂·加拉格尔（Katy Gallagher）指责前联盟政府“狡猾的预算策略和不诚实”。





她说：“工党正在向澳大利亚人民直言不讳地说明账目的真实状况，以及我们为支持有需要的人和发展我们的经济所做的决定。”





总数包括作为国防战略审查的一部分已经概述的78亿澳元的重新分配。





上周末，当局还宣布了对石油资源租赁税的修改，如果被写入立法，将在四年内带来24亿澳元的额外收入。





虽然不确定政府是否会在预算中实现盈余，但这在政治上是有利的，因为这将削弱反对党对工党财务管理能力的攻击。





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