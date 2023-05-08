国库部长宣布石油资源租赁税改革 预计增24亿澳元税收

要点： 澳大利亚国库部长查默斯宣布了对石油和天然气生产商的税收改革；

其中一项变化将对公司可申请的税务扣减额设置上限；

这些改变预计将增加24亿澳元的税收。

国库部长查默斯表示，对石油资源租赁税的全面改革将对预算案做出“有意义的贡献”，帮助澳大利亚的财政状况回到正轨。





国库部长上周六宣布对有争议的石油和天然气生产商的税收安排进行修改，包括自7月1日起对扣减额设置上限，让澳大利亚人从液化天然气服务中获得“更公平的回报”。





查默斯博士在一份声明中表示：“很显然，一段时间以来（石油资源租赁税）并没有达到要求。”





“这些改变将为我们周二晚提交的预算案做出有意义的贡献，有助于我们努力让国家的财政状况回归正轨，为重要服务项目提供资金，并提供负责任的生活费用救济。”



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政府表示，这些变化预计将使税收比预期增加24亿澳元。





这一消息公布之际，有预测称本财政年度可能实现小幅（尽管是暂时的）预算盈余，随后几年赤字也将有所减少。





联盟党认为，澳大利亚可能迎来多年来的首次预算盈余，但也表示，在通胀率仍然高企的情况下，政府不能懈怠。





金融市场经济学家预测，2022/23年度预算将恢复盈余，最高可达20亿澳元，而国库部去年10月份预测的预算赤字为369亿澳元。





市场也在关注查默斯博士是否会在前瞻性预测期间公布较小的赤字，包括2023/24年可能出现250亿澳元的赤字，而此前预测赤字为440亿澳元。





大宗商品价格飙升、劳动力市场紧张以及工资增长加快，这些因素都在提振税收，支撑预算。



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反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）表示，工党面临的预算考验是——是否能够缓解高居不下的通胀，在截至去年12月的一年里，澳大利亚通胀达到7.8%的峰值。





他周六在塔州表示：“如果他们继续加剧（通胀），利率将在更长时间内走高，抵押贷款持有人、透支者和小企业将在更长时间内受到影响。”





“这很明显有可观的收入，特别是采矿特许权使用费和公司税收这样的收入，星期二的预算案很可能会出现盈余。”





“但问题在于他们是否有计划应对通胀。”



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尽管许多经济学家预测2022/23年度将出现小幅预算盈余，但澳新银行（ANZ）经济学家预测， 2023/24至2025/26年间，赤字将达到80亿澳元，接近此前预测结果的一半。





查默斯博士告诉澳联社（AAP），最终的数字结果需要等到周二晚上7:30才能了解。





他在接受采访时表示：“如果我们采取的是和前执政党相同的增收方法，那么我们根本不会有这样的谈话，这已经是很清楚的。”





“预算在短期内改善可能有多种原因，但我们采取的负责且克制的支出方式，将大部分资金用于最重要的事情，这才是对预算最大的影响因素。”





查默斯同意通胀是首要问题。





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