SBS早新闻（5月10日）Play15:11 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.9MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。财长发布2023-24联邦财政预算案；国家党议员富兰克林当选新州上议院议长；加拿大宣布驱逐中国驻多伦多外交官赵巍；巴基斯坦前总理伊姆兰·汗被逮捕。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE堪培拉城市管乐团：百年专业乐团服务社区2023财政预算：财政盈余之下如何平衡通胀及生活成本压力？每分钟赚6万澳元 生活成本上涨期间澳洲银行利润丰厚中国驻加拿大外交官被指针对加法律工作者遭驱逐分享Latest podcast episodes【澳洲经济观察】40亿澳元预算盈余原因何在？增加移民为何能平抑通胀？十年一梦：我们的环澳旅行终于实现堪培拉城市管乐团：百年专业乐团服务社区2023财政预算：财政盈余之下如何平衡通胀及生活成本压力？