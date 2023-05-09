中国驻加拿大外交官被指针对加法律工作者遭驱逐

周一，加拿大驱逐了驻多伦多的中国外交官赵巍，因一份情报报告指控他试图针对一名批评中国对待维吾尔族穆斯林方式的加拿大立法者。





加拿大外交部长梅拉尼·乔利（Melanie Joly）周一表示：“我们不会容忍任何形式的外国干涉。”





驱逐事件使已经紧张的中加关系升级，并可能促使加拿大的第二大贸易伙伴中国作出回应。





中国驻渥太华大使馆表示，它谴责驱逐行为，并表示它已正式向政府抗议此举。





“中国将坚决采取反措施，”大使馆发言人在其网站上发布的一份声明中说。





加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）的前外交政策顾问、渥太华大学国际事务教授罗兰·帕里斯（Roland Paris）说，中国多半会以驱逐一名加拿大外交官作为回应。





间谍机构加拿大安全情报局（CSIS）在2021年撰写了一份关于中国在加拿大的影响的报告，其中包括关于保守党议员庄文浩（Michael Chong）及其家人面临的潜在威胁的信息。





“政府不应该花两年时间来做这个决定，”C庄在消息宣布后告诉记者。





中国表示，它从来没有干涉过加拿大的内政，也没有兴趣这样做。中国驻多伦多总领馆说，关于庄的报告“没有事实依据，纯属无稽之谈”。





CSIS报告的细节于5月1日曝光，当时加拿大《环球邮报》（Globe and Mail）报道说，中方在中国寻求有关庄文浩及其家人的信息，可能是为了“杀鸡儆猴”，并阻止其他人采取反中国政府的立场。





《环球报》（The Globe）援引一位不愿透露姓名的国家安全消息人士的话称，赵巍参与了收集有关庄文浩的信息。庄文浩曾在2021年发起了一项成功的动议，宣布中国对其维吾尔族穆斯林少数民族的待遇为种族灭绝。





庄文浩说，他从一份报纸上得知他在香港的家人受到潜在威胁，感到“深为失望”，并批评特鲁多政府的不作为。自《环球报》报道以来，他一再呼吁驱逐赵巍。





特鲁多表示，他从报纸上发现了这份情报报告，并在周三指责间谍机构当时没有把报告转交给他。





目前，该机构已被指示立即传递有关威胁议员及其家人的信息。





加拿大媒体发表了几份报告，援引匿名情报来源，指称中国政府有计划地干预加拿大的前两次选举。北京方面已经否认了这些指控。





特鲁多此前曾表示，中国试图干预2019年和2021年的投票，但这些努力并没有改变结果。他已任命一名独立的特别调查员来调查这些指控。





自2018年华为技术公司高管孟晚舟被拘留以及北京随后以间谍罪逮捕两名加拿大人以来，加拿大和中国之间的外交关系一直处于紧张状态。这三人都在2021年获释。





去年，中国政府解除了对加拿大最大作物油菜籽的三年进口禁令，该油菜籽来自贸易公司Richardson International和Viterra。这些限制是在孟晚舟被捕后实施的，但中国以担心作物运输中的虫害为由实施了禁令。中国也是加拿大钾肥和小麦的主要进口国。





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