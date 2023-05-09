SBS晚新闻（2023年5月9日）Play07:06SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (16.29MB) 从卫生、福利到生活纾困措施 了解澳洲联邦预算案内容；澳洲联邦政府预测或迎15年来首次 预算盈余；生活成本上涨期间 澳洲银行利润丰厚；维州将试行数字驾照 明年开始全州推广。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE每分钟赚6万澳元 生活成本上涨期间澳洲银行利润丰厚从生活纾困措施到福利医疗：澳洲联邦预算案前瞻 了解与您相关的内容澳洲联邦政府预测本财年或将实现15年来首次预算盈余维州即将推出数字驾照 明年开始全州推广澳洲银行自动柜员机数量锐减 现金时代的结束还有多远？逾500万澳洲家庭或得最高500澳元能源账单减免分享Latest podcast episodes一场秘密同性婚礼：两个中国女孩“生生世世”的誓言背后【现场说法】移民审查报告呼吁改革移民政策 打分系统可能会怎么改？【分析】澳洲房价触底反弹 房价会大幅上涨吗？SBS早新闻（5月9日）