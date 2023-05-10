为什么新预算案下 离开澳洲要花得更多

要点 工作假期签证和国际学生签证的申请费也在不断增加；

增加旅客流动费意味着离开澳大利亚的费用将增加；

增加旅客流动费意味着离开澳大利亚的费用将增加。

来澳大利亚的游客、背包客和国际学生将被收取更高的签证申请费。





预算案文件显示，从今年7月1日起，政府将提高一系列签证类型的申请费用，包括精选访客以及一些临时签证。





离开澳大利亚的费用也将增加，旅客流动费（Passenger Movement Charge）将增加。



涨价的签证类型包括访客（visitor）、打工度假（working holiday）、培训（training）、临时活动（temporary activity）和临时工作短期逗留专家（temporary work short stay specialist）。





影响游客的600签证子类别的申请费将从150澳元提高到190澳元。





影响国际学生的学生500签证申请费将从650澳元提高到715澳元。





背包客使用的打工度假签证，将从510澳元提高到640澳元。





太平洋就业签证（The Pacific Engagement Visa）和太平洋澳大利亚劳动力流动计划（Pacific Australia Labour Mobility scheme）不会受到涨价的影响。





政府表示，它将在五年内利用涨价所筹集的6.65亿澳元来改善签证处理时间和“其他政府优先事项”。



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还有谁会被多收钱？

乘坐国际航班或海上运输离开澳大利亚的人将被额外收取10澳元。





从2024年7月1日起，对乘坐国际航班或海运离开澳大利亚的乘客征收的 “乘客流动费”（The Passenger Movement Charge）将被提高，从每名乘客60澳元提高到70澳元。



国际学生将面临什么？

国际学生的工作权利正在发生变化。从今年7月1日起，他们从某些特定学位毕业后将被允许额外留澳工作两年。





国际学生签证持有人的工作时间上限将于2023年7月1日恢复，此前在COVID-19大流行期间，该上限被取消。





这一时间限制将比大流行前的水平增加8小时，达到每两周48小时。





在老年护理部门工作的国际学生，在2023年12月31日前都将被免除每两周48小时的工作限制。





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