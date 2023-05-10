【澳洲经济观察】40亿澳元预算盈余原因何在？增加移民为何能平抑通胀？

5月9日晚，工党政府发布了上台后的第二份预算案，40亿澳元的盈余成为讨论的热点话题，这也号称15年来首次盈余。





15年来首次“back in black”，背后的支撑力量究竟是什么？出现盈余究竟是好事，还是坏事？





通讯员魏睿昊认为，此次预算案有盈余当然是好事，但看不到未来在短期之内澳大利亚会持续出现财政盈余的可能，预期未来几年财政赤字情况不容乐观，亟需政府相关人士的关注。





实现盈余的同时，澳大利亚人面临着7%的高通胀、生活成本的飙升，反对党在本预算案期间将重点放在抗击通货膨胀的经济目标上，其对于执政党的预算案也颇有微词，比如批评仅仅领取单亲补贴的截止年龄从8岁提高到14岁一项，联邦将要额外支出19亿澳元。





周二晚，国库部长在直播后面对ABC记者David Speers的第一个问题就是，大笔资金注入经济，会不会让RBA的抗通胀工作更难做了？国库部长的回答是：会更容易。





魏睿昊认为，各项对弱势群体的补贴提高对通胀的影响有限，最值得关注的是技术移民的改革，比如雇主担保技术移民的职业放宽等，如果能吸引更多移民来澳，将缓解劳动力短缺问题，从而降低用工成本、有效地降低核心通胀，这将产生比较好的平抑通胀的效果。



此外，魏睿昊分析，此次预算案堪称澳大利亚对新能源的史上力度最大一次的投资，政府专门设立了一个专门负责减排的机构，此外还包括数十亿资金投入新能源产业、针对中小企业购买对节能减排有利的设备的额外退税等。





周四，反对党将发布预算案，根据其此前的说法，生活成本而非预算盈余是这份预算的首要任务。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



