【澳洲经济观察】40亿澳元预算盈余原因何在？增加移民为何能平抑通胀？

Man in suits holding papers superimposed over cash.

Treasurer Jim Chalmers will deliver his second budget on Tuesday.

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

15年来首次实现盈余，背后的支撑力量真的是矿业吗？为何说增加技术移民有助于降通胀？（点击收听播客）

5月9日晚，工党政府发布了上台后的第二份预算案，40亿澳元的盈余成为讨论的热点话题，这也号称15年来首次盈余。

15年来首次“back in black”，背后的支撑力量究竟是什么？出现盈余究竟是好事，还是坏事？

通讯员魏睿昊认为，此次预算案有盈余当然是好事，但看不到未来在短期之内澳大利亚会持续出现财政盈余的可能，预期未来几年财政赤字情况不容乐观，亟需政府相关人士的关注。

实现盈余的同时，澳大利亚人面临着7%的高通胀、生活成本的飙升，反对党在本预算案期间将重点放在抗击通货膨胀的经济目标上，其对于执政党的预算案也颇有微词，比如批评仅仅领取单亲补贴的截止年龄从8岁提高到14岁一项，联邦将要额外支出19亿澳元。

周二晚，国库部长在直播后面对ABC记者David Speers的第一个问题就是，大笔资金注入经济，会不会让RBA的抗通胀工作更难做了？国库部长的回答是：会更容易。

魏睿昊认为，各项对弱势群体的补贴提高对通胀的影响有限，最值得关注的是技术移民的改革，比如雇主担保技术移民的职业放宽等，如果能吸引更多移民来澳，将缓解劳动力短缺问题，从而降低用工成本、有效地降低核心通胀，这将产生比较好的平抑通胀的效果。
READ MORE

【澳洲经济观察】88万澳人固定房贷将到期 持续加息加之高通胀可堪重负？

此外，魏睿昊分析，此次预算案堪称澳大利亚对新能源的史上力度最大一次的投资，政府专门设立了一个专门负责减排的机构，此外还包括数十亿资金投入新能源产业、针对中小企业购买对节能减排有利的设备的额外退税等。

周四，反对党将发布预算案，根据其此前的说法，生活成本而非预算盈余是这份预算的首要任务。

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

为什么新预算案下 离开澳洲要花得更多

2023财政预算：财政盈余之下如何平衡通胀及生活成本压力？

【澳洲经济观察】88万澳人固定房贷将到期 持续加息加之高通胀可堪重负？

【澳洲经济观察】Aesop被高价收购之际Sukin母公司破产 澳洲护肤品牌命运大不同？

【澳洲经济观察】Porter Davis倒闭 签署建房合同前如何规避风险？

【澳洲经济观察】RBA暂停加息 对澳洲房价意味着什么？

【澳洲经济观察】民调揭大量澳洲年轻人买不起房 澳洲房价还会涨吗？

分享

Latest podcast episodes

22A31BD4664B806141761302420C2FCB.jpg

十年一梦：我们的环澳旅行终于实现

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（5月10日）

Bands Association of NSW 0754.jpg

堪培拉城市管乐团：百年专业乐团服务社区

BUDGET23 JIM CHALMERS TELEVISION INTERVIEWS

2023财政预算：财政盈余之下如何平衡通胀及生活成本压力？