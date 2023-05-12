LISTEN TO 澳贸易部长访华 冀所有主要贸易限制年底前取消 SBS Chinese 12/05/2023 03:01 Play

唐·法雷尔（Don Farrell）成为2019年以来首位访问中国的澳大利亚贸易部长，于周四（5月11日）下午抵达北京。





法雷尔参议员在北京国际机场受到了澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）的迎接。





随着与澳大利亚最大贸易伙伴的关系可能重启的势头增长，法雷尔参议员说，他希望能有途径让中国在年底前放弃对澳大利亚产品的所有主要限制。





他说：“我们来到这里继续稳定我们与中国的贸易关系的进程，以造福于我们两个伟大的国家。”





“自2月以来，我们已经在一系列产品上取得了进展，其中包括煤炭、棉花和其他产品，当然，我们在大麦问题上也取得了进展。”





“这些问题不是一夜之间发生的，也不会在一夜之间得到解决。我希望能带回澳大利亚的是一条解决所有这些未决问题的途径。”





法雷尔参议员说，双方都有诚意，但还需要做更多的工作。





在为期两天的访问中，他将会见中国商务部长王文涛，以及其他高级政治领导人和澳大利亚商界代表。



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“我们的国家利益和国家安全将永远是工党最重要的问题，但我们没有理由不在国家安全和国家利益方面取得进展的同时也继续我们的贸易关系。”





“没有什么比澳大利亚和中国之间强有力的贸易关系更有助于实现我们地区的和平的了。”





中国外交部发言人汪文斌周四晚在例行记者会上被问及这次访问，表示澳中两国同为亚太地区重要国家，两国经济结构高度互补，双边经贸合作互利共赢。





他说，中方愿同澳方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，增进互信、深化合作、妥处分歧，推动中澳关系持续健康稳定发展。





法雷尔参议员已经邀请王文涛到他家族拥有的位于南澳州的葡萄园进行互访。



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在本周的北京会谈之前，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在11月的印尼G20峰会上与中国国家主席习近平举行了会谈，外交部长黄英贤（Penny Wong）也于12月访问了北京。





在与北京的破坏性贸易争端中，价值约200亿澳元的澳大利亚葡萄酒、大麦和其他商品的出口受阻。





阿尔巴尼斯政府上个月同意暂停在世界贸易组织与中国就禁止澳大利亚大麦进口的争端，此后中国政府会进行为期三个月的审查，这可能是结束限制的前奏。





2022年，澳中双边货物贸易额价值2870亿澳元，占澳大利亚与世界货物贸易总额的28%。





法雷尔参议员说，他会提出人权问题以及记者成蕾和作家杨恒均的问题。



