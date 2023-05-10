民以食为天？户外达人：吃不认识的蘑菇等于“拿生命试错”

今年入秋以来，全澳各地天气潮湿、雨水充沛，野生菌类也“长势喜人”。





许多人发现，不管是公园草坪还是家中后院，都忽然出现了大量的野蘑菇，有些还大得出奇。



许多人发现，不管是公园草坪还是家中后院，都忽然出现了大量的野蘑菇，有些还大得出奇。 Source: SBS / Lorien Chen 澳大利亚得天独厚的气候与环境，也让许多野生蘑菇爱好者一饱口福，甚至时不时就要进山探寻难得的美味珍馐。





但没点知识储备还真的不能随便采蘑菇，正如户外达人小辉所言，吃不认识的蘑菇等于“拿生命试错”。



千万不要“拿生命试错”

南澳工程师小辉拥有自己的自媒体频道“荒野旅行家小辉”，热爱户外活动的他喜欢在频道分享澳大利亚荒野露营、钓鱼、挖金的生活。



而近日，丰沛雨水带来的蘑菇“野蛮生长”也让他忙碌起来。





小辉对SBS普通话说，自己也是几年前出于“对大自然的好奇”，走上了采摘野生蘑菇之路。而迄今为止，自己从未蘑菇中毒过，这完全得益于自己的小心谨慎。





“如果不认识的你去吃，基本上就是相当于拿生命在试错，”他强调。





他表示，自己采蘑菇初期，加入了网络上的蘑菇爱好者交流群组，不确定的蘑菇都会跟群组上的“大神”们反复确认。





“最早的时候就是通过群友互帮互助，基本上你捡到一个蘑菇，你就会问这是什么蘑菇，然后会有很耐心的、很nice的这种群友会过来帮你解答。”



澳大利亚的野生蘑菇资源十分丰富。 Source: Supplied “你就没事儿看看别人采的蘑菇，看他们采的这些都是什么，他们会介绍……基本上就是会告诉你这个蘑菇叫做什么名字。然后你就去维基百科上面或者谷歌上面去搜一搜就出来了，然后你就仔细对照那个图片。”





“你图片看多了就知道了，然后你再去野外实际采摘嘛，然后采摘多了，你也有经验了，你就知道这种蘑菇是可以吃的，然后长什么样。”





小辉反复强调，采到任何自己没办法100%确认是什么品种的蘑菇，他都不会冒险去食用。



大自然的慷慨馈赠

澳大利亚的野生蘑菇资源十分丰富，选择多种多样。小辉在采蘑菇的初期，会选择采摘较为常见的松乳菇、“滑杰克”等。





小辉介绍了几种常见可食用蘑菇的外观和辨认方式。



澳大利亚得天独厚的气候与环境让许多野生蘑菇爱好者一饱口福，甚至时不时就要进山探寻难得的美味珍馐，户外达人小辉便是其中之一。 Source: Supplied 首先便是“遍地都是”的松乳菇了，这种蘑菇又称松菌，顾名思义是一种生长在松树附近的菌类，一般在针叶林中会发现这种蘑菇的踪迹。





另一种常见的可食用野生蘑菇叫“滑杰克（Slippery Jack）”，因为它表面覆盖着一层滑腻腻的粘液。





小辉虽然从未因食用野生菌食物中毒过，但也曾因滑杰克菇“翻车”。





“当时我也不知道，我就把皮给吃了，当时吃了以后我就是肚子有点不舒服，”小辉说，并强调一些人食用处理不当的滑杰克可能会肠胃不适，烹饪时要小心。





还有一种很好辨认的可使用野生菌类紫丁香蘑，由于全身呈神秘魔幻的淡紫色而得名。



与此同时，他也提醒有心采摘野生蘑菇的朋友们，一些绝对不可以碰的毒蘑菇。首当其冲的便是大名鼎鼎的死亡帽（Death Cap），伞盖像一个圆圆的小帽子。





“这个蘑菇基本上一口就足以致人死亡，毒性特别大。它里面含有致命的鹅膏毒素，这种毒素就是会导致人肝肾衰竭，如果抢救及时但没有合适的肝肾可以匹配到的话，基本上就只有死路一条了，因为这种毒素是没有解毒剂的。”





而对于不熟悉野生蘑菇的人士来说，毒蘑菇是很难与可使用菌菇区分开来的，并非所有蘑菇都长得像紫丁香蘑或歌谣中唱的“红伞伞白杆杆”——毒蝇伞那么有辨识度。



令人闻风丧胆的毒蘑菇“死亡帽”。 Source: Supplied 小辉说：“所有的蘑菇在不认识的人看来，都觉得可以吃。以前我的一个好朋友在草坪上发现很多白蘑菇，他也不知道这是什么蘑菇，然后他就采下来做成菜招待客人，后来他自己吃了这些蘑菇以后没事儿，客人吃了以后拉肚子。”





他表示，这种名叫黄斑蘑菇的菌菇许多人吃了会腹泻，但一些人吃了没有反应，这种现象随机且因人而异，因此不该随意冒险。维州卫生厅此前也发布提醒，称黄斑蘑菇是该州大多数因食用野生菇菌而中毒的“杀手”。值得留意的是，在城市地区，黄斑蘑菇十分常见，它一般可以在草坪和花园中生长，应避免宠物或儿童不慎接触。



虫不吃毒蘑菇？切开变色验毒性？网络信息需谨慎求证

由于连续多年拉尼娜现象带来的潮湿夏秋季节，澳大利亚山间的大量野生蘑菇，自然也引起了许多华人朋友的兴趣。但面对网络上鱼龙混杂的大量信息，小辉强调，对野生菌感兴趣的朋友们还是要擦亮眼睛。





他说：“据我所知，其实网上有很多流传的关于蘑菇的知识是不正确的。比方说有的人会说，虫吃过的蘑菇就是肯定是没有毒的，就肯定是可以吃的，这个是绝对不正确的。因为在我采蘑菇的过程中，我发现很多死亡帽的表面都会有被虫啃食过的痕迹。”



“然后还有人说，鉴别蘑菇有没有毒，就拿大蒜炒一炒，如果变色就没有毒，这个也是不正确的，因为很多蘑菇你切开它就变色了。比方说这个松乳菇啊，你可能一切开它过一会就氧化变色。”





“关于蘑菇可不可食用，我觉得唯一的鉴别方法就是你得认清这种蘑菇是是哪一种蘑菇，而不是说通过颜色通过形状去判别。颜色、形状、气味还有纹理这些东西只是用来鉴别蘑菇的一种手段。”





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