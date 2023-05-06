【园艺热线】难挂果、常掉果 如何提高瓜果类蔬菜的结果率？

后院种菜大体分叶菜和瓜果包括果树两类。瓜果类植物比叶菜遇到的问题多，生长周期也长。种植时常会遇到不开花、花量少、不断掉花和掉果等问题。





本期的园艺热线，园艺高手张崇炎要接着上期同您聊聊如何提高瓜果植物的开花结果率。



上期节目：

4，如果可能尽量人工授粉，因为失常天气和喷洒农药会引起传粉昆虫减少。





在后院饲养蜜蜂或者本地不叮人的蜜蜂都能够提高挂果率。



*为了保证花芽能正常发育，必须及早补充磷元素、硼元素和铜元素，一般赶在花芽出现前一个月开始作为叶面肥喷施。





磷元素可以用磷酸二氢钾，硼元素用硼砂，铜元素用螯合铜或者硫酸铜。使用浓度为千分之二。一般掌握在相隔一星期连续喷洒3-4次。



果

开放的花朵经过授粉纷纷挂上小果。此时最担心掉果。要防止掉果，要及时补充必须的营养元素：





1，果实在膨大主要靠钾肥，如果钾元素供应不够，往往会引起大量掉果，以减少钾元素需要。



2，果实的细胞在增多膨大时细胞壁建设需要大量钙元素来增强果皮和果梗强度。





缺钙会引起果皮和果梗的强度不够，果梗挂不住不断变重的果实而掉果，果表皮受不了果实膨大的压力发生裂果也会掉果。钙在植物体内输送比较不易，往往最远端的果脐处由于缺钙引起脐腐病。





3，镁元素是构成叶绿素的主要成分之一，与植物的光合作用有关。镁离子是多种酶的活化剂，促进体内糖类转化及代谢，促进脂肪和蛋白质的合成。





钾和镁元素是影响果实品质的主要元素，故又被称为品质元素。





4，硼除了能帮助果实细胞伸长还能帮助运送养分。





*钾元素可以用磷酸二氢钾或者硫酸钾，镁元素用硫酸镁（EPSON SALT），钙元素用硝酸钙，加上硼砂。



以上选用的肥都是百分之百溶解于水，适合作为叶面肥方便喷洒。由于都是水培营养液用的原料，重金属含量低，污染少。





叶面肥浓度掌握在千分之二。从挂果开始相隔7-10天连续喷洒到采收。





最好配合海藻肥（seasol）和鱼蛋白肥（power feed）和上面的液体肥交叉喷洒。这样的果实品质大大提高。



（本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)



欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



