新纳粹组织墨尔本引发骚乱 专家呼吁将其列为“恐怖组织”

周六，一群新纳粹组织分子在墨尔本的一处反移民集会上与警察和反抗议者发生冲突。





在维多利亚州议会大厦外，一群身着黑衣的蒙面人举着极右翼“国家社会主义网络”旗帜，高声呐喊并行纳粹礼。





反种族主义和法西斯主义运动组织的成员同样在场，在与新纳粹组织对峙时，他们高呼“欢迎难民，不欢迎纳粹分子”。





随后，两派之间的紧张关系进一步升级。





由于担心可能发生暴力事件，维州警方使用胡椒喷雾作为回应，并宣布墨尔本中央商务区为当天的“控制区域”（designated area）。





警方被授予广泛的权力，可以在没有搜查令的情况下，对人和车进行搜查以寻找武器。





两名男子因袭警被捕，其中一人还将面临发射飞弹的指控。





联邦工党部长克里斯·博文（Chris Bowen）对这次抗议活动予以谴责。





“这是无法形容的非澳大利亚人的行为。这是不可接受的，这是错误的。这是纯粹种族主义，新纳粹主义是纯粹的邪恶。它在我们的国家没有立足之地，它需要受到谴责，工党政府对此予以谴责。”



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然而，对部分人来说，谴责这些行为还不够。





反诽谤委员会主席德维尔·阿布拉莫维奇（Dvir Abramovich）博士表示，该委员会希望联邦政府将新纳粹团体列为恐怖组织。





“这是对整个社会的挑战。这是对我们生活方式的威胁。我敦促州政府和联邦政府审视对纳粹意识形态的宣传，我多年来保持同一立场，即这些特定的新纳粹组织需要被贴上标签，需要被归类为恐怖组织，就像我们对待伊斯兰国（ISIS）和其他组织一样。因为从某种意义上说，他们的目的是用他们自己的雅利安世界观取代民主。”





大多数州和领地已禁止或正在禁止展示纳粹符号，一些司法管辖区还包括禁止行纳粹礼。





维州方面已禁止在公共场合展示纳粹标志，并正在着手将禁止行纳粹礼纳入立法。





阿布拉莫维奇博士表示，当局需要更认真地对待极端主义分子的威胁。





“我们能做的最糟糕的事情是轻描淡写或忽视他们所构成的威胁。我们必须认真对待他们的话。他们是认真的。他们一直说他们是和平和非暴力的，但历史告诉我们，白人至上主义者聚集在一起，暴力通常会如影随形。”





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