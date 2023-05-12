阿德莱德山间的“美味大块头”山珍到底长什么样？

户外达人小辉几年前因“对大自然的好奇”，而在澳大利亚踏上了采摘野生蘑菇之旅。





阿德莱德山得天独厚的环境与气候条件，更是孕育了被他称之为“蘑菇之王”的美味珍馐。





到底是什么蘑菇，让小辉一到季节便频频进山，只为搜寻它的芳踪？



“美味的大块头”

澳大利亚自然资源丰富，野外的可食用菌菇品种繁多。





但小辉目前进山采蘑菇的主要目标是一种特别美味的蘑菇，甚至美味到学名中就自带“美味”二字。





“就是在阿德莱德这边，有一种之前别的州是没有的，这种蘑菇就是这个porcini，也就是美味牛肝菌。它的名字拉丁文翻译过来就是‘美味的一个大块头’，这个就是原文的意思。”



小辉采摘到的一颗美味牛肝菌porcini。 Source: Supplied “然后它真的可以长很大，然后就是很肥厚的那种，不像那种松乳菇就是一回家就可能都已经烂掉了，但是美味牛肝菌不会那样，里面就是很厚实很结实的。”





“这种蘑菇是不可能通过人工进行培育的，它的条件很苛刻……就是要在人工环境下达到那种状态、那种环境是不可能。”





提起美味牛肝菌，小辉双眼皆是神采。他表示，自己一两个月前便开始进山寻找这种美味珍馐的踪迹，并将其称之为“蘑菇之王”。



真的就是野外最不容易被辨认错的一种野蘑菇。公认最安全的野外采摘的野蘑菇之一，就是这个porcini。

小辉介绍说，美味牛肝菌顾名思义，是一种色如牛肝的橘黄色菌类，而正如它的拉丁文学名所言，可以长得非常大一朵，甚至重达几公斤。





“它的伞盖儿底下呢是呈多孔状这样的一个结构，伞盖底下它会呈黄色或者白色海绵状这样的一个结构。它的身体（菌柄）特别长，只要还没有老的时候，就长得刚刚好的时候，它会长得特别肥壮，就有点像肥胖症一样。再当长大以后，那个杆儿会慢慢变细。”



小辉收获的美味蘑菇。 Source: Supplied “然后，在特别小的时候，整个美味牛肝菌从头到脚都是都是纯白色；稍微长大以后，那个伞盖儿开始变黑，然后伞盖底下开始变黄。”





“它可以长特别大，有记录的还有长到好像有七八公斤。我曾经看到过比我脸还大的这样一个美味牛杆菌，但是那种基本上就是好看，吃起来已经很够呛了。里面（口感）真的像海绵一样，泡沫一样。”



户外达人小辉。 Source: Supplied 由于生长环境极为苛刻，因此美味牛肝菌的“出没”地点也非常固定，主要出现在几种特定树木的附近。





小辉说：“一般都是松树，还有橡树，还有一种是板栗树。但是因为阿德莱德山板栗树不是特别多，所以我没有见过porcini长在板栗树周围。而且……一般都是老松树周围它才会长，小松树周围不会长。橡树也是这样。”



美味的食材往往只需要最简单的烹饪方式

正如美食节目的经典台词所言，美味的食材往往只需要最简单的烹饪方式，小辉最常用的烹调方式便是炒肉片。





“就是基本上炒肉片就好。我觉得（口感）有点像那个杏鲍菇，就很鲜，然后会比较滑嫩。”





除此之外，小辉也会拿蘑菇煮汤、下火锅。他表示，还有人会把porcini做成意式烩饭（risotto），“还挺香的”。



为了应对蘑菇季大丰收，小辉还特地购置了一台食品烘干机，以更好地保存一时吃不完的山珍。 Source: Supplied 为了应对蘑菇季大丰收，小辉还特地购置了一台食品烘干机，以更好地保存一时吃不完的山珍。





“就是通过加热和吹风的方式，把它的水分蒸发掉。我就是采了很多很多蘑菇的时候，我就会把它切成片，然后放到这个食物烘干机里面把水分去除，就可以长时间保存。就和超市里面的干蘑菇一样，我觉得放个一年是没有问题的，”他说。



由于连续多年拉尼娜现象带来的潮湿夏秋季节，澳大利亚山间的大量野生蘑菇，也引起了许多华人朋友的兴趣。但面对网络上鱼龙混杂的大量信息，小辉强调，对野生菌感兴趣的朋友们还是要擦亮眼睛。





“据我所知，其实网上有很多流传的关于蘑菇的知识是不正确的。”



小辉一般会拿采到的野生蘑菇炒肉片。 Source: Supplied “关于蘑菇可不可食用，我觉得唯一的鉴别方法就是你得认清这种蘑菇是是哪一种蘑菇，而不是说通过颜色通过形状去判别。颜色、形状、气味还有纹理这些东西只是用来鉴别蘑菇的一种手段。”





小辉说，自己采蘑菇初期主要获取资讯的来源都是网络群组和自行查阅英文资料，虽然澳大利亚人的慷慨互助精神令他受益良多，但他也希望能够尽自己的一份力，为华人朋友提供所需的资讯。



他表示，自己也开设了华人“蘑菇群”，并会亲自带领感兴趣的朋友们进山寻找美味牛肝菌的踪迹。





他说：“其实大家都想知道美味牛肝菌怎么采，然后我也公布了一些可以采到的位置。现在这个美味牛肝菌越来越多了，基本上如果在阿德莱德这边，只要自己肯去研究，然后肯去到处探索探索，其实是很容易找到的。”





而且，阿德莱德之外的饕客们也不必沮丧，小辉表示也从维州的“菌友”处听闻采到了美味牛肝菌，可见这种“美味大块头”在澳大利亚的生长范围或许正在扩大。





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