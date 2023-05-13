母亲节心理热线：20年了，我每天都在怀念她

母亲节心理热线：20年了，我每天都在怀念她Play15:48 Source: Pixabay / Pixabay CCO下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.47MB) “父亲背叛妈妈，妈妈大爱之心收养了爸爸私生子”，“妈妈离开了20年，我每年会给妈妈写封信，当然这封信是永远寄不到的……。”母亲节来临，我们特别选取了母亲节热线节目的部分内容与大家分享。听众陈女士来电讲述了母亲坎坷婚姻和无私大爱，听众Sam也分享了自己对与母亲关系的后悔与反思。点击上方音频收听节目。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【母亲节心理热线】说出您与母亲的故事“肉汁军粮”晚餐：周佩仪为何用母亲节弥补曾缺席孩子成长的时光？分享Latest podcast episodes【母亲节心理热线】说出您与母亲的故事SBS早新闻（2023年5月13日）SBS晚新闻（2023年5月12日）阿德莱德山间的“美味大块头”山珍到底长什么样？