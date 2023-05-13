母亲节心理热线：20年了，我每天都在怀念她

Happy Mother's Day

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“父亲背叛妈妈，妈妈大爱之心收养了爸爸私生子”，“妈妈离开了20年，我每年会给妈妈写封信，当然这封信是永远寄不到的……。”

母亲节来临，我们特别选取了母亲节热线节目的部分内容与大家分享。听众陈女士来电讲述了母亲坎坷婚姻和无私大爱，听众Sam也分享了自己对与母亲关系的后悔与反思。点击上方音频收听节目。

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