“肉汁军粮”晚餐：周佩仪为何用母亲节弥补曾缺席孩子成长的时光？

1983年，在悉尼Bondi Junction的一家中餐馆竹园酒家（Bambusia Chinese Restaurant），周佩仪（英文名为Becky Bentley）第一次遇到雷蒙德（Raymond）。





周佩仪是餐厅一名服务员。此前，她与男友分手后离开了香港，来到澳大利亚学习英语。





雷蒙德与当时的女友在Bambusia中餐厅就餐，女友不得不提醒他专心吃饭，而不是注意周佩仪。下次雷蒙德再来的时候，是独自一人。





两人随后展开恋情。随着周佩仪一年学生签证即将到期，年长周佩仪15岁的雷蒙德向她求婚，希望以此作为她会返回澳大利亚的承诺。



Restauranteur Maisie Leung (L) and Becky Bentley (R) at Bambusia Chinese Restaurant, Bondi Beach in the early 80s. 周佩仪说：“我父亲非常难过，因为我没有征得他的同意就结婚了。”





她补充说，她的婚姻让父亲不认她这个女儿。





她说，她父亲不会讲英语，他也担心未来自己无法与在澳大利亚的孙辈建立联系。但周佩仪没有让这种情况发生。





周佩仪的女儿称敏（英文名为Belinda Bentley）说：“我母亲特别强调一定要让我和弟弟参加（悉尼）Strathfield的粤语主日学，我们在那学会了如何阅读、写作、背诵诗词、说和理解粤语。”





现年37岁的称敏在她的成长过程中，很多假期都是到香港探亲，包括探望她的外祖父母。





生活中总是会有一系列不可预知的转折，后来一些事情发生，周佩仪和雷蒙德的关系变得紧张。





在称敏六岁时，当时在博特尼湾（Botany Bay）担任码头领班一职的雷蒙德被裁。





尽管周佩仪敦促雷蒙德去找其它工作，或者参加TAFE课程提升技能，但他都拒绝了，靠Centrelink的款项、裁员遣散费和一点遗产生活。





周佩仪说，当年幼儿子布莱克（Blake）到了学龄时，雷蒙德坚持要让他接受私立学校的教育。



Happier times: Becky Bentley and Ray Bentley on their wedding day in Australia in 1984. 周佩仪说：“雷蒙德是澳大利亚人，但他的想法很老式，这是一个你可能会从来自中国文化或日本文化的人那里看到的想法。”





他只想把最好的东西给男孩，因为他们会继承本特利这个姓氏。





“我说你不能这么做。你必须给两个孩子都提供这种机会。”





周佩仪最终在这场争论中败阵，并被告知，如果她想让女儿获得“更好的教育”，她要承担额外的费用。





“我不想被我的女儿埋怨，所以我告诉自己，我必须工作，” 周佩仪说。





在接下来的11年里，她一直从事三份工作，直到称敏在中学最后几年获得了一份根据经济状况调查而颁发的奖学金。



Belinda Bentley and her grandfather in Hong Kong grew up close despite his earlier concerns he'd have trouble connecting with his grandchildren in Australia. 周佩仪在一家咖啡馆上早班，在放学后有两个小时的时间准备晚餐，接着去下一个工作地点上班。





他们家的饭菜通常是牛肉碎配冻豌豆，又或者是玉米和肉汁蒸饭，她的孩子们称之为“军粮”或“烂米饭”。





在前往悉尼南部的Mortdale Masonic Club上晚班之前，周佩仪把食物留给雷蒙德用微波炉加热。





虽然周佩仪的工作辛苦而单调，有时她还在周末轮班，但称敏说，母亲对家庭的奉献是毋庸置疑的。





“我们理解。大部分时间妈妈都不在我们身边。爸爸接我们放学。我们很早就了解这种生活动态，”称敏说。



我试着给我的孩子们树立榜样，让他们不要依赖福利。 周佩仪

The extended 'family' Belinda and Blake grew up with in Maroubra, Sydney, as Becky worked three jobs to support her family. 后来，雷蒙德患上晚期脑癌，一只耳朵失聪，另一只耳朵也出现听力障碍，他们的家庭生活变得更加艰难。





周佩仪经常担心雷蒙德会被绊倒，从楼梯上摔下来，曾多次护送他去看急诊。





“那是一段考验时期，”称敏说。



我不会去撒谎，关于他的姑息治疗和他希望在家里度过人生最后一程，我和妈妈有过很多争论。 称敏

尽管有时遭遇了大多数人不愿经历的困难，但逆境通常会让这个家庭更加坚强。





称敏上10年级时，周佩仪在厨房滑倒，导致她的尾骨严重骨折。周佩仪说这差点让她瘫痪。





“感谢上帝，我的女儿每天都陪在我身边。你能想象吗？我甚至都无法拉上自己的内裤，” 周佩仪说。



A volunteer with a Christian church in Sydney's west, Becky Bentley (third from right) says she spent many years playing the male and female role in her household. 最近，称敏也不得不护理一些个人伤势，经历了焦虑和抑郁的折磨，并两次流产。





尽管在南亚文化中对领养孩子有一定的社会污名，但周佩仪向女儿保证，她对这一过程选择持开放态度。





现在已经怀孕17周的称敏说：“听到妈妈说不必非要通过生育的方式（来拥有孩子），感觉真好。”





周佩仪说，随着孩子们长大成人并拥有了自己的生活，但她和孩子们的关系变得越来越紧密。虽然在他们童年的大部分时间里，她曾是一位缺席的家长。





“我感到有一种内疚，但我别无选择。但如果我没有付出努力，我也会感到内疚，” 周佩仪说。



'Proud of my daughter': Becky and Belinda Bentley at the 2022 40 Under 40 Most Influential Asian-Australian Awards night. 去年10月，因其在社会住房领域的社区工作以及在建筑领域的创业和指导工作成就，称敏获得“40位40岁以下最具影响力的亚裔澳大利亚人”奖项（the 40 Under 40 Most Influential Asian Australians Awards）的提名，并最终获奖。





那天，称敏与母亲一起去参加颁奖典礼。





称敏回忆说，整个晚上，母亲在她耳边多次低声说：“我真为你骄傲。”这是母亲意识到孩子们的成长并没有被搞得“一团糟”。





今年的母亲节，孩子们和他们的伴侣将会带周佩仪与其新任丈夫一起外出就餐庆祝。





“他们是我的一切……我努力地尽可能多地去弥补（失去的）时间，” 周佩仪指的是和她的孩子们。





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