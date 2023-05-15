SBS早新闻（5月16日）Play15:11 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.9MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。北约表示希望加强与澳大利亚的关系；专家称澳州15年内可开发国内核能系统，但不值得；惠灵顿Loafers Lodge旅馆火灾至少造成6人死亡；英国将确认对乌克兰提供更多军事援助。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE淄博人谈淄博烧烤:我把自家做的包子分给外地游客，再不会有人把“淄博”念错了维州更新公共交通售票系统方便智能手机手表及信用卡用户全澳洪水预警网络即将升级泰国执政党即将出局，但谁将掌权？感到“尴尬” Facebook部分用户“被自动”发送加好友请求分享Latest podcast episodes【观点】住房未来基金提案为何目前无法通过？【观点】如何客观看待自由贸易协定的签订带来的影响？【SBS新闻快报】新西兰旅馆大火至少6人死亡 多人失踪淄博人谈淄博烧烤:我把自家做的包子分给外地游客，再不会有人把“淄博”念错了