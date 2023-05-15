感到“尴尬” Facebook部分用户“被自动”发送加好友请求

要点： 一些脸书用户报告，帐户自动发出加好友请求；

社交媒体巨头表示问题现已解决；

这是在Meta的“效率年”期间出现的最新漏洞。

你最近有没有在脸书上搜索过个人资料或浏览过向你推荐的朋友？如果有，你可能无意中向他们发送了加好友请求。





过去几天，一些用户在网上指出，如做过以上任何一个行为，脸书都会“自动”发出“加好友请求”，使他们觉得“尴尬”和“丢脸”。





一名用户在推特（Twitter）写道：“对于一个非常喜欢多管闲事的人来说，脸书这个自动发送加好友请求的故障非常怪异，令人尴尬。”





脸书拥有20亿日活跃用户，其母公司Meta上周五承认了这个问题，称出现一个“错误”导致此故障。





Meta发言人向美国新闻媒体The Daily Beast表示：“我们修复了最近因应用程序更新出现的一个漏洞，这是导致脸书一些加好友请求被错误发出的原因。”





“我们已经阻止了这情况发生，对于因此可能造成的任何不便，我们深表歉意。”





这是在Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“效率年”期间出现的最新漏洞。在这一年内，这间社交媒体巨头大刀阔斧削减成本，展开了两轮裁员，最近一次是在4月份。该公司称致力成为“一个更强大、更灵活的组织”，数千名员工被裁。





紧接着4月份发生另一个故障，Meta被迫暂停所有广告，原因是有些客户投诉广告收费过高。





去年8月，一项“配置更改”令许多脸书用户投诉，指个人页面充斥着他们不认识的人对名人贴文的评论。



如何检查你在脸书发送的加好友请求？

在电脑上登入脸书，点击位于个人页面左侧面板的“好友”；



点击“加好友请求”；



点击查看发送的“加好友请求”。

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