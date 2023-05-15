“我负担不起长寿生活”：11年搬家13次 澳洲越来越多年长者担忧未来

要点 澳大利亚许多人正在面对不断上涨的生活成本，倍感压力；

新报告显示，澳大利亚越来越多 50 岁及以上的群体认为生活正在变得更糟；

报告发现，经济压力和在获取医疗服务方面存在困难是人们首要关注的问题。

凯莉（Kylee Roberts）对未来生活深感担忧。





今年52岁的凯莉没有自己的住房，她在过去11年里被迫搬家13次，曾由于生活成本上涨，从悉尼搬到了北伊拉瓦拉（Northern Illawarra）。





她告诉SBS新闻：“我存不了钱，也没有任何财产。如果我不能工作，将没有住的地方。”





凯莉说，她在离婚协商中失去了自己的房子。





“最让我不安的是，大多数人会认为，一名 50 岁以上的女性在离婚中一定是经济赢家。”





“我很难过，我没有任何出路，这种影响对一个人心理和社交方面的影响绝对是毁灭性的。”





她表示，庆幸的是她目前还有退休公积金，但这不足以购置住房，她担心自己最终会一无所有。





她说：“我负担不起长寿的生活。”



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越来越多50岁及以上澳人认为生活正在变得更糟

根据一项新调查，约 45% 的 50 岁及以上的澳大利亚人认为，他们的生活正在变得更糟，而 2021 年这一比例为 33%。





澳大利亚老龄化委员会的一份报告显示，经济压力及在获取医疗服务方面存在困难是许多年长澳人对未来持消极态度的首要原因之一。





约2750名50岁及以上的澳大利亚人分享了他们的经历，尽管大部分人感觉自己要比实际年龄年轻近8岁，仍有约三分之一的人遭遇过年龄歧视。





利比（Libby Collins）和她的孙子住在达博 （Dubbo），她告诉SBS新闻，在支付房租后，她每两周只能剩下111澳元。



今年60岁的利比由于脊椎受伤而无法工作，对她来说，支付电话、食品、水电等费用如同噩梦一般。





她说：“我想看看政界人士靠这样的费用如何生活，但这是不可能的，所以这就是为什么我们得不到帮助的原因。”





利比说，她非常担忧孙子的未来。





她说：“能有电话是一种福气，因为你没钱去任何地方，也没钱给孙子买任何东西。”



年龄歧视“不断渗透到年长澳人的生活中“

老龄化委员会首席执行官帕特里夏·斯帕罗（Patricia Sparrow）表示，年龄歧视“是一项严重的挑战，正在不断渗透到澳大利亚年长者生活中， 没有保障的趋势在此基础上不断增长”。





她说：“报告相关发现着重指出，针对年长群体，澳大利亚政府需要制定一项国家战略，以采取紧急措施来解决澳大利亚一些年长者的痛点，确保他们在未来的保障及复原力。”



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尽管预算案为澳大利亚年长者提供了一些纾困措施，包括在2023-2024年为老年护理拨款360亿澳元。但许多人仍担心财务方面的问题，尤其是住房危机及无家可归的风险。





约60%的人表示生活成本给他们带来财务压力，这一比例相较两年前的31%几乎倍增。





老龄化委员会联邦主席琼·休斯（Joan Hughes）表示：“尽管我们对今年联邦预算案的结果感到满意，其中一些政策将为澳大利亚年长者减轻一定压力，但我们还有很多工作要做。”





“一些年长者、特别是租房并领取政府养老福利金的人，财务状况依旧紧张。”





她补充说，增加联邦租金援助金并及时提高政府养老福利金将有助于缓解人们的经济压力。





With additional reporting by AAP.





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