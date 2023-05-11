食品箱里的善举：墨尔本妈妈家中开设“非官方慈善厨房”帮助社区

每周当丽贝卡·米勒（Rebecca Millar）去杂货店购物时，她不仅为她的家人，也为她的邻居们储备一些生活必需品。





自去年年底以来，米勒在注意到许多人挨饿之后，就一直在为女儿的同学们提供食物箱。





米勒的家现在成了她所说的“非官方慈善厨房”，每周为七个家庭提供食物箱、一些生活必需品和家常饭菜，同时定期提供给其他社区成员。





这一切始于米勒准备的一个额外午餐盒——让她的女儿带到学校给那些没有午饭吃的同学。





“我的女儿和她的一些朋友到学校时，试着在班上分享她们的午餐；但回到家时，她们真的很饿，所以我开始额外准备一些吃的东西。”





“我会给她们准备一个额外的午餐盒，这样她们就有更多的东西与那些不能带午餐的孩子们分享。”



学校曾经开办过一个早餐俱乐部，但在2023年结束了。





米勒女士说，许多孩子因此一整天都没有吃过东西。





她说：“这就是行动升级的开始。”





由于她的志愿者工作、社区参与以及家在学校附近，米勒被她女儿的许多同学和他们的父母所熟知。





越来越多的学生开始来到米勒的家，于是她为孩子们准备了额外的零食小点，让他们带回家或第二天带去学校。



如今这些食物箱已经更为充实，提供面条、通心粉和奶酪，或者为那些需要在家吃晚饭的人所准备的汤，以及新鲜农产品和批量烹饪的自制食品。





米勒说：“现在大约有七个孩子常来，他们会与他们的家人或班上其他孩子一起分享（食物）。”





米勒还在她的浴室里放了一箱经期用品，并鼓励来访者自取她们或她们的家人可能需要的东西，当用品不足时，她会补充存量。



食品通胀带来经济压力

米勒决心尽可能地支持她所在的社区，但通胀正在影响她所能做的事情。





最近的一次杂货店购物花了她260澳元，只装满了一半的箱子。





她说：“我希望东西能维持一星期......但它甚至维持不了半周。”





“所有东西都涨价了。”



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由于食品价格一直在上涨，为了满足更多的孩子的需求，她已经开始接受网上捐款，让她有资金去准备食品箱。





“这是一个社会经济地位较低的地区，人们购物真的很困难，因为很多像我这样的人买的那些便宜的品牌都没货了，”她说。





“在过去的两三个月里，我买的东西很多都没有变，但是杂货花费增加了大约120澳元。”



“感觉像是一场无休止的战斗”

五年前米勒被诊断出患有类风湿性关节炎，她说这既带来了挑战，也给她动力，去帮助其他处于困境的人。





她说，在她的社区里，许多人身患残疾，并为生计而挣扎。





“我认为，有一种误解，就是人们认为如果你有残疾，你就会自动得到支持，但事实完全不是这样，”她说。



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米勒知道有些人无法获得残障援助津贴或全国残障保险计划资格，而不得不去找工作，这意味着他们需要履行相互义务，以获得福利金。





“这感觉像是一场无休止的战斗，”她说。





“他们被迫陷入他们所处的境地，这不公平，他们甚至没有基本的东西；他们在冬天不能打开暖气，他们买不起食物，他们也支付不起看专家的费用。”





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