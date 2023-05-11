“最终放下愤怒”：求爱遭拒沮丧转为健身动力 他为何觉得“这并不健康”？

尼克被心仪女子拒绝，他认为是因为自己不够好，随后以健身去排解沮丧与自我厌恶。





以下是尼克的自述。





在成长过程中，我从未觉得自己融入其中。





我拥有充满爱的家庭和要好的朋友，可是我总觉得自己是个怪人。我会想得太多，经常因为一些不甚愉快的想法而自困。





我 20 多岁时，觉得自己越来越被孤立。我体重增加了很多，我喜欢的一位女孩拒绝了我。 我很沮丧，觉得自己不够好。





有一次，我看到我的兄弟在社交媒体上发布了一张节食后的相片，浑身肌肉，于是我问他：“怎样做到的？”自此我便开始了健身之旅。





起初，我和两个朋友在家中健身室锻炼。几个月后，我加入了区内一家健身房。我开始觉得我是其中一份子，除了认识到朋友，也有了归属感。



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以往被拒的感觉会不时涌现，但我却曾试图以扭曲而且不健康的方式应对。我在想，如果我能够有某种外型，事情就会不一样。





自我厌恶是我健身锻炼的动力。





我清楚记得第一次硬举 200 公斤杠铃的那个晚上。当时我既紧张又害怕，因为真的很重。我将所有可怕的负面想法倾注入杠铃，将它幻想是我的体重，就好像我在对抗它。我讨厌体重。将我的愤怒投放是我摆脱脆弱的唯一工具。



After seeing his brother post a photo of himself on social media after dieting, Nick asked him, ‘How do I do that?’. Source: Supplied 虽然健身催化了我整体生活的积极变化，但利用负面情绪来推动自己并不健康。虽然有零碎的幸福感，但同时也会涌现不安的感觉，例如迷恋于自我体形。





我开始过份依赖健身房去肯定自我。每当诸如受伤之类的小问题出现时，就会摧毁了我，因为我无法处理自己的痛苦。





生活经历和成长最终使我知晓，我必须以不同的方式处理这些想法和情绪。





锻炼令我学会一种超越健身室的好奇心，在被诊断出患有专注力失调及过度活跃症和轻度强迫症后，我开始了解并庆幸自己有缺点。我学会了同情、接受和宽恕。我了解到我不必为占用了世界的空间而道歉，最重要的是我已经足够了。



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我最终放下了愤怒，真正找到不只是快乐，而是一种前所未有的满足感。





正如一些陈腔滥调，当我停止寻寻觅觅，就是我找到意中人之时。我们已经在一起七年了。





我后悔曾让自己有羞耻之心和憎恨自我，以及我的某些行为可能为别人带来困扰。





找到举重和体能锻炼或我热衷的事情，教晓我要面对现实，并且接受和爱上我曾试图压制的自我部分。





我依然要处理心理健康问题，我依然去健身房并保持活跃，借此减轻这些问题。我依然相信有健康的身体才能拥有健康的思想，但重要的不再是体重，而是这些经历使我学会的东西。





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