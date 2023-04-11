公共演讲者自述：从寻求减肥到接受自己 从身体厌恶到身体自爱

本周的 Insight 将探讨身体自爱运动，以及是否应该采用更细致的方法来对待它。 请于4 月 11 日星期二晚上 8 点 30 分在 SBS on Demand 观看《Body Positivity》。





以下是艾普丽尔的自述：





多年来，我一直在寻求减肥。





在25岁左右时，我决定开始另一种节食。当然， 这也得到了我的亲友的支持。





我报名参加了一个减肥计划 。毕竟减肥是我需要做的一件事情，这样我才能达到自己真正想要的生活潜力的巅峰。 这是我收到同时向世界发出的信息。





朋友的支持有多种形式，但我不会忘记其中一种特殊方式。 一位曾经的朋友出于“关心”支持我减肥。但现在我想起来，这实际上是出于对肥胖身体的极度厌恶。



April once received money for a weight-loss program from a friend who said she needed it more than anything else. 在接下来的生日那天，我打开她、她的丈夫和他们三个女儿所送的卡片，里面有一张 50 澳元的钞票。 我发现这是他们对我每周减肥计划的支持，因为我“更需要它，而不是其他任何东西”。





当我回头看时，我想知道我为何会和一个讨厌我的人做朋友。在那之后，我很讨厌我的身体。而今，情况改变了。





我不会说自己每天都感到舒适自在，那会有点太“有毒的正能量”了，而我并非过着那种生活。但从那时起，我的身体、我的朋友圈和我如何让别人对待我，都发生了很大变化。





我不再允许自己内心充满憎恶和羞耻的独白。如果羞耻感确实悄然袭来，这在情绪低落或压力大时不可避免，我就会看看所有让我快乐和激励我的人。我意识到，他们在追求自我接受方面有时也是不完美的，这没什么。



READ MORE 身体形象倡议者布琳姆菲特获颁年度“杰出澳大利亚人奖”

身体自爱对我而言，是在看到其他人分享他们过去如何感受自己的身体时开始的。当时，我并不知道这个运动的根源是什么，也不知道为重振最初目标而奋斗对我来说有多么重要。对我来说，这不仅仅是中立和接受不符合社会标准的身体，尽管这是朝着正确方向迈进的关键部分。





作为一名公众人物，代表许多人不支持的东西可能很难。当你身边的人以某种方式表达感受，而你则想大喊：“不，真的，你很好！请不要再谈论节食了！” 但我提醒自己，我发现了什么是真实的、什么是由减肥药制造商赞助的、什么是社会延续的，而那些人还没有意识到。



当看到其他人分享他们过去对自己身体的感受时，我开始持身体自爱态度。 艾普丽尔

有的人给我发消息，说我对孩子们有不健康的影响。他们说我现在只是作为一个胖子感到快乐，是因为我在减肥上失败了，我应该停止假装自己很开心，接受自己是个失败者。





现实生活中的人曾对我说过这些话，我已从那些阴霾中走出来了。这里有个小建议，不要浪费时间给我发短信，因为我会屏蔽你，而且很有可能，把你的荒谬消息放在我的故事里开玩笑。





当我感到受到攻击或受到审视时，最有帮助的事情之一就是记住人们对我说的好话。 陌生人在街上和我谈论我所做的工作，或者有人发消息说她们在看到我穿泳衣后买了第一件泳衣，这些人对我来说很重要。而巨魔和欺凌者则可以跳进垃圾桶里了。







随着时间的推移，我与身体的关系仍然受到我对待和思考它的方式的影响，但我努力确保自己每天都践行我所传达的观点。





我经常告诉人们： “你的身体是你最没有趣的东西。”但是当想到那些比我肤色更深，或有明显差异/残疾的人时，我有什么特权可以这么说，因为他们的身体和外貌似乎是每个人都注意到的东西。





每天我都为自己努力成为一个比前一天更好、更有教养、更善良的人而感到自豪。我利用机会分享我的信息，并传达其他人的信息，因为我相信这是我的目的。





接受自己和他人的感觉真的很好。在这种情况下没有输家。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



