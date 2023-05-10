悉尼少女被困CBD轻轨电车下后死亡

周三午夜时分，悉尼一名16岁女孩在被困于Haymarket的轻轨电车下后死亡。

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隶属于悉尼市警察局地区指挥部的警官到达Haymarket现场后发现该女孩受了重伤。

她在现场接受了新南威尔士州救护人员的治疗，但未能苏醒。
事件发生于周三午夜左右。

司机是一名52岁的男子，被送往医院进行强制性测试。

犯罪现场已经确定，警方将为验尸官准备一份报告。

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Published 11 May 2023 9:34am
Source: SBS
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