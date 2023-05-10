SBS早新闻（5月11日）Play13:48 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.63MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。贸易部长今日访华 讨论澳中贸易争端联邦预算生活成本纾困措施面临批评美国将与巴布亚新几内亚签署国防协议巴基斯坦前总理伊姆兰·汗将被关押审讯八天欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE高龄护理新规定 对服务华人的护老院有何影响？民以食为天？户外达人：吃不认识的蘑菇等于“拿生命试错”专家：AI对全球健康及安全构成严重风险 中国征信监控体系压迫民众分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年5月10日）民以食为天？户外达人：吃不认识的蘑菇等于“拿生命试错”关于爱和婚姻的权限：我在澳洲做“移动”结婚注册官澳洲电信行业报告出炉 固有问题仍然存在