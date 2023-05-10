专家：AI对全球健康及安全构成严重风险 中国征信监控体系压迫民众

要点： 一项新的研究说，人工智能的发展可能导致出现能够“以工业规模”杀人的自主武器；

该研究的作者还警告说，随着更多类型的工作实现自动化，工作岗位的减少会对人类健康产生影响；

作者还警告说，强大的人工智能驱动的监控系统可以被用来压迫民众。

一群医生和公共卫生专家表示，人工智能（AI）的发展需要暂停，因为它对公众健康和安全构成风险。





根据发表在开放性期刊BMJ Global Health上的一项研究，人工智能可以促进能够在没有人类监督的情况下“以工业规模”杀人的自主武器的发展。





该研究的作者大卫·麦考伊（David McCoy）和弗雷德里克·费德斯皮尔（Frederik Federspiel）说，政府还可以利用人工智能创建强大的监控系统，这些系统可以传播错误信息和社会分裂，操纵消费者的选择，甚至助长政府的压迫。





联合国大会附属研究机构马来西亚联合国大学教授、研究报告作者麦考伊告诉SBS新闻：“我们确实需要一项国际条约和全球监管方法。”





他说：“联合国和各国政府对于任何形式的有效监管以防止滥用人工智能确实至关重要。”



目前有超过75个国家或地区在使用人工智能监控。





鉴于失业与“不良健康结果和行为”的关联，该研究的作者还警告称，由于人工智能促进了更多类型工作的自动化，因此失业会对健康产生影响。





人工智能的创造者吹嘘它的变革潜力，包括在医学和公共卫生领域，但医生们正在加入呼吁，要求停止开发AI，直到监管能够跟上它的进步。



人工智能如何使武器发展？

该研究的作者警告说，人工智能使致命性自主武器系统（LAWS）的发展能够定位、选择和攻击人类目标，所有这些都不需要人类监督。





麦考伊教授说：“理论上，你可以生产一种货车，上面挂着数十万个小型自主武器，这些武器能够以更有鉴别力的方式瞄准目标。”





他补充说，这种高度致命的武器的技术相对便宜。





“我们不确切知道谁拥有这种技术或谁在开发这种技术。





“但我认为可以公平地说，世界各地都有政府在开发这项技术，”他说。





2021年，联合国举行了关于自主武器的会谈，该会谈没有启动关于管理其使用的国际条约的谈判，而只是同意继续讨论。



人工智能如何助长个人数据的滥用？

研究报告的作者说，人工智能有能力迅速清理、组织和分析由个人数据（包括图像）组成的海量数据集。





他们指出了人工智能在2013年和2017年肯尼亚选举、2016年美国总统选举和2017年法国总统选举中颠覆民主的作用。





“当与快速提高的深伪扭曲或歪曲现实的能力相结合时，人工智能驱动的信息系统可能会进一步破坏民主，造成信任的普遍崩溃，或推动社会分裂和冲突，并随之产生公共健康影响，”作者们表示。





他们认为，人工智能驱动的监控也可能被政府用来更直接地压迫人民，如中国的社会信用体系。





中国的社会信用体系结合了面部识别软件和对人们的金融交易、活动、警察记录和社会关系的分析，基本上允许中国政府使用一套奖励和惩罚措施来塑造其人民的行为。





上周，被誉为“人工智能教父”的先锋计算机科学家杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）说，在意识到计算机可能比他和其他专家预期的更快变得比人更聪明之后，他已经离开谷歌，以便自由地谈论这项技术的危险。





在接受《纽约时报》采访时，辛顿说他担心人工智能创造令人信服的虚假图像和文本的能力，从而创造一个人们“无法再知道什么是真实”的世界。





“很难看出如何防止坏人利用它来做坏事，”他说。





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