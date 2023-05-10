从免费的全科医生到福利金增长 新预算案中的这些你必须要了解

要点： 预算案包括140亿澳元的生活成本解决方案，涵盖了租金减免；

寻工津贴（JobSeeker）、助学津贴（Austudy）和青年津贴（Youth Allowance）的基本支付标准已被宣布改变；

周二的预算是工党自一年前赢得执政党位置以来的第二份预算案。

在周二的预算中，领取寻工津贴（JobSeeker）的澳大利亚人、挣扎在飙升的能源账单中的家庭、低收入的租房者和病人都将在一项数十亿澳元的生活成本救济方案中得到帮助。





而那些受到连续加息打击的人可望在明年看到一些缓解，届时通胀率将下降到央行所需的“甜蜜点”，从而使其放弃再度加息。



随着寻工津贴的增加，有许多群体将得到更多帮助。 Source: SBS 财长查默斯（Jim Chalmers）说，预算的目的是“负责任地、有针对性地救济”。





周二晚上，他在提交预算时对联邦议会说：“我们希望在限制支出以保持通胀压力的同时，尽我们所能帮助挣扎在生计中的人们。希望能在两者之间取得深思熟虑、有条不紊的平衡。”



影子财长安格斯·泰勒（Angus Taylor）说，该预算案“使澳大利亚人的生活更加艰难”。





“在工党执政不到一年的时间里，政府开支将增加1850亿澳元，”他说。





“这个预算不会建立一个更强大的经济体，这不是一个对所有澳大利亚人都公平的预算。”



预算案包括了什么？

其核心内容是146亿澳元的生活费用救济方案。





“预算的压力很大，但作为一个工党政府，我们将一直努力帮助那些最需要帮助的人。”查默斯说。





从今年9月20日起，领取寻工津贴、青年津贴、助学津贴和其他款项的人将获得每周20澳元的补助。





由于55岁及以上的求职者面临额外的工作障碍、年龄歧视和健康状况不佳的情况，他们的津贴将获得翻倍，即每周46澳元。政府正在扩大目前给予60岁以上的人的较高寻工津贴的资格，使之包括约5.2万名55岁以上的领取者。





领取联邦租金援助金（Commonwealth Rent Assistance payments）的低收入租房者也将增加15%的今天。这将意味着对大多数人来说，每周多出15澳元左右。这是三十年来该款项的最大增幅。



预算包括一个146亿澳元的一揽子计划，以缓解生活成本的压力。 全国学生联合会（NUS）表示，政府无视了年轻人的请求，青年津贴的增幅为每天2.80澳元。





“2.8澳元甚至买不起一条面包。这种侮辱性的增长将使澳大利亚的学生远远低于贫困线，“全国学生联合会主席贝利·莱利（Bailey Riley）说。





对于预算案将从事老年护理工作的人的工资提高15%，澳大利亚社会服务理事会表示欢迎：“他们当中大多数人是低薪女性工作者。”





这一热点福利机构在推特（Twitter）上表示：“今晚的预算案为单亲父母、需要医疗保健的低收入者提供了重要的支持，并启动了对低收入家庭进行改造来提高其能源效率。”





但绿党领袖亚当·班德（Adam Bandt）说，工党的第二份预算“是对人们的背叛，这些人曾相信（工党）曾许诺的没有人会被遗弃”。





“预算是关于选择。工党正在选择盈余，而非支持那些指望他们的人。”他说。





16岁以下的患病澳大利亚人、养老金领取者和其他联邦优惠卡持有者将获得更多的免费全科医生的服务，并将批量收账（bulk billing）激励措施增加两倍，以鼓励更多的医生进行批量收账。





查默斯表示：“澳洲家庭正被迫在获得他们所需的帮助，以及支付账单之间做出两败俱伤的选择。”



澳大利亚财长查默斯发布了他的第二份预算案。 Source: AAP / Lukas Coch “大量澳洲人发现看病越来越难了。费用太高，等待时间太长，而咨询时间太短。”





希望使自己的房屋更加节能的家庭将获得更便宜的贷款，帮助他们用于双层玻璃窗或太阳能电池板的安装等等。





正如预算案公布前所标明的那样，下一个财年，500多万户家庭将获得最高500澳元的电费减免。





同时，申请澳洲签证将变得更加昂贵。所有的申请费用——包括国际学生和打工度假者——都将增加，但来自太平洋地区的两类签证申请者将被排除在外。



利率飙升何时才能结束？

预算案文件表明，根据金融市场和经济学家预计，直到2024年年初，现金利率都将保持在3.85%。





随后利率将逐步削减，直到2025年6月将利率恢复到3%。





查默斯告诉SBS新闻，市场预期澳洲目前的利率正处于或接近峰值。





“情况是否如此，还有待观察，”他说。





澳大利亚储备银行已经表示，它希望通胀率下降到2%至3%的目标。





周二的预算案预计，通胀率将在2024-25年恢复到目标值，这对受到连续加息打击的家庭来说是一个乐观的前景。





预计明年的通货膨胀率将从6%降至3.25%。



经济前景如何？

预算案表明，澳大利亚下一财政年度的经济增长预计将放缓至1.5%。





正如之前宣布的那样，由于商品价格高涨以及税收增加，政府预测今年会出现15年来的首次盈余。但是，明年将出现139亿澳元的赤字。





预计到2024年6月，失业率将从近50年的低点3.5%小幅上升至4.25%。



澳大利亚工会理事会主席米歇尔·奥尼尔（Michele O'Neil）赞扬了缓解生活成本压力的努力。





她说：“这份预算向我们表明，更多人参与工作以及更高的工资不仅对工作者有利，而且对整个经济有利。”





“在经过十年的忽视以及政策推动的工资下降后，让工资上涨仍然是经济的最大挑战之一。”





气候委员会（The Climate Council）将联邦预算中的气候资金描述为“历史上最重要的竞赛中的一个热身”。





气候委员会表示：“虽然预算案包含了临时电力账单减免，以及一些家庭和企业利用可再生能源的措施——这些值得欢迎，但是它并没能满足澳大利亚面临的气候紧急情况的规模。”





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