学习可能是一个昂贵选择：澳洲年轻人金融素养存在差距 如何解决？

由于通胀，欠下高等教育助学贷款（HECS-HELP）债务的澳大利亚人在今年年中将面临7.1%的债务额增长。对此，一些学生表示震惊和沮丧，因为他们的贷款是无息的，他们认为贷款金额不会增长。





虽然这不是“利息”，但对借款人的影响是一样的。几十年的低通胀意味着高等教育助学贷款的指数化在很大程度上被忽略了——直到现在。





高等教育助学贷款本身的债务金额就不低。今年，文科和法律专业的全日制本科学生，每年需支付超过1.5万澳元的费用。





直到达到一定收入门槛才开始的还款影响了他们的可支配收入和借贷能力，并可能对女性产生不成比例的负面影响。





这就是为什么大学应该做更多工作来帮助学生更好了解高等教育助学贷款债务，并让他们做出财务决定。《大学协议》是开启这一变化的绝佳机会。





该协议审查正在研究大学如何能够满足未来的知识和技能需求。 在大学里教授的其它通用技能，如沟通、协作、解决问题和批判性思维的基础上，我们需要增加对金融素养的培养。



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学习是一项财务决定

可以说，大学在道德上有义务培养学生的金融素养技能，教育学生课程费用是如何收取的，以及他们在工作后如何偿还。





学费是大学资金的一个重要部分。而在学习期间学生需要支付高额学费不断累积——往往是数万澳元。





2021年澳新银行财务状况调查发现，18至24岁的年轻人在财务规划、选择产品、了解在线风险和信贷陷阱意识方面存在困难。



何谓金融素养？

金融素养是一项核心生活技能。它包括报税、管理退休公积金和确保你有足够的钱来照顾自己和家人。





它要求你在财务决策过程的许多方面都有能力。它包括个人对金融概念的了解、收集和筛选信息以及比较产品的能力，还有在做出涉及金钱的决定时的信心。



Source: Flickr 虽然这个概念很宽泛，但有一组关于利率、股票市场和抵押贷款的五个问题，经常被用来衡量一个人的金融素养水平。





澳大利亚的年度家庭收入和劳动力动态报告已提出这些问题，发现正确答案的平均比率下降，在2016年和2020年之间，男性从4.1降到4.0，女性从3.7降到3.5。





相较整体下降和性别差距扩大，更令人震惊的是年龄介于15至24岁的人的金融素养水平的下降。年轻人的平均得分从3.4分下降到只有2.9分（满分是5分）。



大学为何应参与其中？

在弥补澳大利亚年轻人金融素养差距方面，目前没有任何实质性的工作。





早期的《国家金融素养战略》（后来名为《金融能力战略》）侧重于通过学校的正规教育来推动改善这一问题。





然而，这一努力并没有改变学校在金融素养方面的表现，而且在学校课程中对数学的关注超过了对具体金融素养技能的培养，这也是一个问题。



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美国学校的要求

将金融素养课程作为必修课并不是一个过于宏大的目标。在美国，有19个州要求或计划要求学生在高中毕业时学习个人财务课程。





有迹象表明，学院和大学可能会将此作为必修课程。2019年美国财政部的一份报告建议大学和学院“应要求开设必修课程，向学生传授金融概念和技能”，包括：



提供清晰、及时和定制的信息，告知学生借款情况；

就毕业和专业对偿还学生贷款的重要性进行沟通；

让学生为毕业后履行财务义务做好准备。

许多美国大学已经开设了金融素养课程。例如，俄亥俄州立大学开展了一个财务辅导项目，每年协助数千名学生制定财务目标、预算和了解银行业务、信贷、债务偿还、储蓄和退休计划。



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我们如何提高金融素养？

大学可以规定， 金融素养课程是毕业需学的课程；在学生贷款之前，也可以向他们提供有关学生债务的具体信息。





澳大利亚大学有很多机会可以将金融教育正规化。





在战略层面上，他们应该将“培养有财务能力的学生”加入到毕业生素质清单中。





然后，他们可以要求所有学生完成一门关于管理个人财务的课程，将此作为毕业要求的一部分。如何完成这门课程可以有一定的灵活性——比如通过在线学习和跨机构学习。





学生服务部门也可以提供有关税收、预算、养老金、保险、通胀和经济以及投资的研习班等。





最后，如果学生选择通过高等教育助学贷款延期缴费，他们应该被要求完成一个特定的非分级财务知识模块，这能帮助他们更好地了解债务累积的影响。





本文作者：格里菲斯大学（Griffith University）行为金融学讲师特蕾西·韦斯特（Tracey West）





注：此文是关于《大学协议》重大构想系列之一。联邦政府正在呼吁对“重塑和重构高等教育，并为未来十年乃至更长时间做好准备”提出想法。审查小组将于6月完成报告草案，并于2023年12月完成最终报告。





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