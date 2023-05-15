在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，听友陈女士表示，自己上一个财年的报税早已完成，但现在发现忘记抵扣去年居家办公的支出。





作客本期节目的嘉宾，澳大利亚税务局的Ada表示，陈女士不能在新财年的税务报表中申请去年居家办公支出的税务抵免，但仍然可以通过修改去年的税务报表抵扣居家办公支出。





在节目中，Ada还着重分享了澳大利亚税务局的税务援助计划（Tax help program）的相关信息。





另外，就听友们咨询的工伤赔偿是否需报税、送外卖是否需登记GST、税号无法登入税局系统、公司和自己的报税数字不匹配是否会留下不良记录、股票损失的税务申报、工作中用私家车的税务减免等问题，Ada均做了解答。请你点击收听完整内容。



LISTEN TO 【税务热线】去年报税忘记抵扣居家办公支出怎么办？ SBS Chinese 15/05/2023 27:39 Play

因个人情况差异，税务知识复杂，税务热线节目只提供一般性税务信息，嘉宾的解答仅为其对税务知识的个人了解，仅供您参考。请联系澳大利亚税务局或您的会计了解您的报税工作。





《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





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