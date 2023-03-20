上个月，澳大利亚税务局调整了纳税人申请居家办公时产生费用的税务抵免方式，修订后的固定费率从每工作小时52澳分增加到67澳分。在本期《税务知识讲座》听众热线节目中，澳大利亚税务局的Ada和听友们聊了聊居家办公税务抵免的话题。





居家办公人士通过固定费率申请税务抵免包含哪些支出，以及不包含哪些支出？如何记录居家办公时间？在节目中，Ada进行了相应介绍。





另外，她还就听友们提出的出售曾出租自住房是否需缴增值税、自我贡献退休金、报税单据保存期限、出售注册了公司地址的自住房是否需缴增值税、助学贷款偿还优惠等疑问进行了解答。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【税务热线】居家办公固定费率税务抵免包含哪些支出？ SBS Chinese 20/03/2023 28:55 Play

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《税务知识讲座》听众热线逢每月第三个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询税务问题。





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