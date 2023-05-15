商品涨价 量却少了？“缩水式通胀”助长生活成本危机

要点： 新数据显示，今年到目前为止，“缩水式通胀”已经影响了多种产品；

专家表示这通常发生在制造商的投入成本上升时；

专家建议消费者在购物时查看商品单价。

您可能没有注意到，有一些超市商品量变少了，但价格却保持不变，甚至还涨价了。





杂货比价应用程序Frugl的新数据揭示了最近这一现象的罪魁祸首——一种称为“缩水式通胀”（shrinkflation）的现象。





今年2月，有三种商品“缩水”了，它们包括：Masterfoods大蒜颗粒，从50克降至45克，而价格仍为3.15澳元；Ritz原味饼干，尽管规格从300克降至227克，但价格仍为3.5澳元；Lindt胡萝卜包装的354克巧克力，价格从16.5澳元涨至17澳元，但规格“缩水”了大约20克。





去年9月，Woolworths的Macro有机番茄酸辣酱从275克4.2澳元涨到250克5澳元。该超市巨头的发言人告诉SBS新闻，供应商的批发成本增加引发了这一举措。



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分析了Coles和Woolworths商品价格数据的Frugl此前还曾在Mars巧克力棒、Arnott's混合口味威化饼和Bega花生酱等产品中发现了“缩水式通胀”现象。





昆士兰科技大学（QUT）营销和消费者行为学教授加里·莫蒂默（Gary Mortimer）表示，由于投入成本较高，制造商通常会执行正式名称为“内容减少策略”的措施。





他说：“随着投入成本的上升，制造商必须考虑他们是减少从产品中获得的收益、降低（利润）空间，还是将成本的增加转嫁给零售商。”





他说：“我们已经看到了零售商的反击......（但）最终要归结为零售商和品牌制造商之间的谈判，制造商可能会说它可以给零售商一个产品，但随着时间的推移它的尺寸会减小。”





“因此，你仍然可以得到产品，只是以你通常支付的相同价格得到更少的产品。”



虽然可能会引起一些消费者的愤怒，但澳大利亚研究人员发现，这似乎是首选策略。





在布里斯班的一家超市进行的一系列实验中，研究人员操纵了几种产品的货架标签，使它们看起来好像发生了变化。





他们发现了“缩水式通胀”的一种变体（产品同时降价并减量，但减量的幅度更大）卖得最多，而“标准缩水”（价格不变但减量）产生的销售结果比提高价格更好。





莫蒂默教授说：“我认为归根结底，这要归结为对损失的认知。我们不想为同样的商品支付更多的钱，但我们愿意为少一点的商品支付同样的钱。”





澳大利亚统计局（ABS）在计算消费者价格指数（CPI）时考虑了“缩水式通胀”——这是一种衡量通货膨胀的方法，着眼于一系列商品和服务的价格变化，作为其统计数据“质量变化”分析的一部分。





例如，统计局指出，如果一瓶饮料的容量从750毫升下降到675毫升，但价格仍为3澳元，在CPI统计时就相当于它的价格上涨了10%。





莫蒂默教授说，消费者在进行每周购物时，应该查看商品的单价，单价显示使用标准计量单位的产品成本。



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他说：“在之前我和同事进行的一项研究中，我们发现购物者只需参考单价就能做出更明智的决定，每年能在杂货店购物上节省多达1700澳元。”





SBS新闻已经联系了玛氏食品公司（MasterFoods的所有者）、Mondelez International（生产Ritz饼干的公司）和Lindt & Sprüngli公司寻求置评。





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