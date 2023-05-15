麒麟控股近日宣布，其已与澳佳宝（Blackmores Limited）达成协议，以每股95澳元的价格收购这家保健品公司，相当于总价18.8亿澳元，比之前的收盘价高出近25%。



麒麟公司以其啤酒而闻名，它是仅次于朝日啤酒的日本第二大酿酒商。





这项交易得到了Blackmores董事会和最大股东布莱克莫尔（Marcus Blackmore）的支持，这位大股东的父亲在1932年创立了Blackmores公司。





布莱克莫尔表示，麒麟公司将成为Blackmores公司强有力的“品牌监护人”，并致力于该品牌的研究、开发和国际增长。





他表示：“我相信这应该是我父亲90年前创立的这家企业的下一步发展。”





双方的收购协议仍需要得到股东的正式批准，以及澳大利亚消费者监督机构和外国投资审查委员会的批准。





为何一家日本酿酒商会收购澳洲保健品公司？请听通讯员魏睿昊的点评。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】日本麒麟集团拟19亿澳元购Blackmores SBS Chinese 15/05/2023 10:08 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



