【澳洲经济观察】日本麒麟集团拟19亿澳元购Blackmores

Blackmores vitamins.

Japan's Kirin to buy Blackmores in $1.9b deal

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日本饮料巨头麒麟公司已对澳佳宝（Blackmores ）提出了19亿澳元的收购要约，为何日本酿酒商会看中这家澳洲保健品巨头？（点击收听播客）

麒麟控股近日宣布，其已与澳佳宝（Blackmores Limited）达成协议，以每股95澳元的价格收购这家保健品公司，相当于总价18.8亿澳元，比之前的收盘价高出近25%。
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麒麟公司以其啤酒而闻名，它是仅次于朝日啤酒的日本第二大酿酒商。

这项交易得到了Blackmores董事会和最大股东布莱克莫尔（Marcus Blackmore）的支持，这位大股东的父亲在1932年创立了Blackmores公司。

布莱克莫尔表示，麒麟公司将成为Blackmores公司强有力的“品牌监护人”，并致力于该品牌的研究、开发和国际增长。

他表示：“我相信这应该是我父亲90年前创立的这家企业的下一步发展。”

双方的收购协议仍需要得到股东的正式批准，以及澳大利亚消费者监督机构和外国投资审查委员会的批准。

为何一家日本酿酒商会收购澳洲保健品公司？请听通讯员魏睿昊的点评。
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【澳洲经济观察】日本麒麟集团拟19亿澳元购Blackmores

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15/05/202310:08
（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）

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