预示节食文化没落？创立40年后这家减肥公司在美国申请破产

辣妹合唱团（Spice Girls） 、歌唱比赛“澳大利亚偶像（Australian Idol）”的冠军和澳式足球联赛（AFL）前球星都曾经担任过减肥公司 Jenny Craig 的代言人。





但 40 年后，这家公司似乎走上了另一条路，这家于墨尔本成立的公司上周在美国申请破产，随后在周二宣布澳大利亚及新西兰业务也已进入自愿管理程序。





有人指它的倒闭标志着节食文化和价值数以十亿元计的减肥产业正在没落。那么事实是怎样的呢？



节食文化已经过时？

营养师兼作家高恩（Lyndi Cohen）表示，这家公司的倒闭对那些抵制节食文化的人而言是“一场胜利”。





她对 SBS 新闻说：“就好像潮流转变。”





“几十年来，我们一直被告知饮食要有节制和规划，这样只会令我们对不允许吃的东西更加着迷……所以对现在发生这事情，我受到鼓舞和感到乐观。 ”





可是，尽管拒绝明显的减肥方式是令到 Jenny Craig 这类企业的盈利下降的部分原因，但并不表示节食文化已经过时。相反，可能只是处于演变中。





高恩说：“这些公司清楚知道客人不想再购买节食减肥计划，因为没有用，所以他们非常聪明地将品牌重塑，声称他们代表健康，但仍然使用减肥前后对比的照片，依然根据客户减重的成绩给予奖励。”





高恩认为这种做法”在某种程度上更难被发现”。





“他们向我们保证幸福，但却兜售一大堆饮食规则。”





营养师韦勒（Fiona Willer）指使用 Ozempic 等药物减肥的人越来越多，这表示对于一个人的整体健康和福祉并非取决于体型的这种观念，社会尚未接受。



这位在昆士兰科技大学任教的营养学讲师向SBS 新闻说：“我从服用这些减肥药的人处得知，药效非常厉害，以致他们没有吃任何东西。”





“当然，这样有违身体健康。”





韦勒表示，最令人担忧的是这些药物长期服用是否安全。





她说：“最好是我们拒绝任何形式的以体重为重心的主义。”





“体重度量不到体适能，体重度量不到营养，体重也度量不到健康状况。”



节食对人们的健康和福祉有什么影响？

韦勒研究了人对自己体态的感觉与饮食质量之间的关系。





她说：“我清楚地发现，那些欣赏自己体态而又从不节食的人——无论他们是矮小还是魁梧 ——他们的饮食质量得分更高，更有可能实现通过纤体减肥所达至的健康成果。”





“每当有人开始节食，或者因为体重而贬低自我时，他们的饮食质量就会下降。”





“这表示我们需要拒绝节食文化，要让更多人吃得好并尽可能享有最佳健康。”





慈善组织蝴蝶基金（Butterfly Foundation）的预防项目负责人罗兰斯（Danni Rowlands）说，限制性节食除了令我们的身体健康下降之外，更会扰乱我们与饮食和运动的关系。





她告诉 SBS 新闻：“人们经常为无法坚持节食而责备自己，但许多限制性饮食的本质并不能为身体提供足够的营养和‘燃料’来满足机能需要。”



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“如果人们变得固执并过份专注于食物和饮食，这会分散对生活中其它事情的注意力，将会影响人际关系、注意力和学习能力。”





“况且我们知道，当某人饮食失调时，患上饮食紊乱症的风险更大……因此，反而令人远离健康。”



节食文化可以消除吗？

罗兰斯说，鉴于社会上的节食文化“根深蒂固”，要消除并非一朝一夕。





她说：“我们要对抗的是价值数以十亿元的产业。”





但这并非不可能的任务。





罗兰斯说：“我们的确需要更多人支持，但我们也需要有更高的教育水平和更多的研究，以确保我们真正了解节食的影响，并确保这些信息得到广泛传播。”





她说：“我们需要更高的标准，有更多的监管，我们需要在社交媒体平台上做更多的工作，要规管发布信息、推销产品或宣传某些行为，尤其是以减肥为重点的行为，这实际上会造成伤害。”





如需要有关体态形象或饮食失调方面的支援，请致电 1800 33 4673 向蝴蝶基金查询，详情请浏览 butterfly.org.au 。





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