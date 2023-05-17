【解读】“难以满足政府的雄心”：新预算带来哪些移民制度变化？

联邦政府最新的2023至2024财政预算案规定了新财年的澳大利亚移民政策。





这份预算案确定新财年的移民配额为9万，并在技术移民类别方面作出调整。





业内人士表示，虽然这些变化再次确认吸引并留住人才的目的，但具体措施却与这一目标并不完全相符。



澳大利亚移民系统的系统性问题

联邦政府于上月公布了全面改革澳大利亚移民制度的计划，说明了现行移民制度的系统性问题，并指出了未来改革的趋势。





澳大利亚注册移民代理、企嘉留学移民董事Jake郑告诉SBS中文普通话，现行制度可以归纳为四个主要问题。





首先，目前的移民系统没有能够优先考虑以提高经济繁荣和安全为目的的移民通道。





“一个例子是，现在的澳洲移民系统是根据职业清单来进行挑选的。职业清单从2013年创立到现在——当然中间会有微调：增加、减少和合并——但一直没有实质性改变。”





Source: AAP



第二，雇主需求和移民不符合。





Jake称，这主要体现在雇主担保签证，“现在雇主对雇员提供雇主担保签证，规定和要求都太多了。一个例子是，现在的澳洲企业如要担保一个人，需要本地劳工测试。这一些列繁琐措施都会导致用人短缺。”





第三是现行系统没能够给澳大利亚人和新移民设立正确导向。





“比如现在有超过50%的留学生完成学业后，在澳洲更多找到的是基础性工作。他们很多人读了本科或研究生，甚至是博士生，社会的期待与他们找到的工作是不匹配的。”Jake说。





另外，计划还认为，现行系统和澳大利亚价值观并不完全一致。



移民制度新变化

新财年的移民配额为19万，其中约70%的额度被分配给技术移民。





“澳洲政府会发放更多的技术移民配额，包括雇主担保、独立技术移民、偏远地区技术移民的配额都在3万以上。”





“相应的，投资移民的配额缩减了。在2022至23年，配额是5000，骤降到1900个配额——这将由六个州和两个领地共同分摊。”





“188也分成A、B、C、E四类。所以在未来投资移民来看，会大幅度看到各州政策的紧缩。”







相反，Jake说，全球人才引进计划（Global Talent Independent，GTI）反而没有迎来预期中的调整，其配额与本财年保持一致，仍然是5000人。





“政府在此前的公告，实际上有一个明确的表态，是说现在的GTI计划是有漏洞的。很多人通过这种方式获得了澳洲签证，但并不是真正的人才引进。”



临时签证变化

Jake表示，新预算显示，从2023年7月1日起，学生签证持有者的工作限制恢复到每两周不超过48小时，而老年护理行业则不受限于此。





另外，最主要的一个变化是收入水平测试标准（temporary skilled migration income threshold）的提高。





这涉及雇主担保签证持有人以及在境内偏远地区、州政府担保的学生群体。





“比如491签证持有者，在申请永居之前的三个财政年度中，收入基准线从53900澳元提高到了7万澳元。”





虽然政府公告中表示的意思是，考虑到澳洲生活水平、工资待遇水平，以及对专业人士的期待，应该达到这个水平。但往往在偏远地区，能够达到7万以上税收的人，我持怀疑态度。





他认为，7万澳元的收入门槛不仅是对雇员的挑战，也让雇主面临额外压力。





“这对企业来讲就有要求了，并不是所有岗位都能拿到这个数字——这一点与政府的公告一定的冲突，它希望通过技术移民和雇主担保来补充劳动力市场，但又设置了一个较高的门槛，无形之中对于澳洲的本地企业也是一个压力。”



新改变能否填补劳动力市场

Jake认为，新预算并没能为澳大利亚的移民制度带来实质性变化。





“我们的第一个反应就是，澳大利亚政府认为需要做一个颠覆型的移民系统，完全取消、修改或合并、简化现在的移民体系。但是从公告的移民计划而言，它的配额依然参照前三年的设置——有雇主担保、技术移民、偏远地区州政府担保、投资移民、高科技人才引进……”他说，“和政府两周前表示的‘我要大改’的态度是有落差的。”





Jake Zheng Credit: Jake Zheng



但是，在发布移民政策的同时，联邦政府说明，这是这项政策是计划性的（Migration Program planning levels）。





“这是说它是一个预备计划，意思是，真正进入新财年的时候，还可能会随时调整。”





“我更倾向于一种理解，想要在短时间之内颠覆过去已经运行了10年以上的移民体系，在一两个月之内出台一个更先进的计划，并不是特别的理想。所以我们也比较期待未来1年2年3年甚至是5年，澳洲的移民体系究竟会走向何方。”





采访代表嘉宾观点，不代表SBS立场。







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LISTEN TO 【解读】“难以满足政府的雄心”：新预算带来哪些移民制度变化？ SBS Chinese 17/05/2023 15:30 Play

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