【盘点】除TikTok外 还有哪些来自中国的APP占据了澳大利亚人的手机？

最近，澳大利亚政府关于Tiktok应用程序的最新禁令引发了不少人的关注。





4月初，澳大利亚政府宣布，禁止公务员在其工作设备上使用TikTok，原因是该平台可能对澳大利亚用户的数据产生威胁，且面临政治干预的风险。





反对者认为，此举出于政治动机，是对TikTok等来自中国的应用程序不公平对待。





那么，在澳大利亚人的手机上，有哪些受欢迎的应用程序来自中国呢？





答案可能出乎您的意料。



TikTok和CapCut

首先，让我们说回TikTok。





Tiktok作为一款流行的短视频应用程序，其影响力不容小觑。





据统计，从2021年起，TikTok的每月活跃用户数量超过10亿。





创意机构 We Are Social 和社交媒体管理公司 Hootsuite 在《2022年澳大利亚数字产业报告Digital 2022 Australia》中指出，TikTok 是澳大利亚人下载次数最多的移动娱乐应用程序——在总下载榜上排名第三，仅次于 Service Victoria 和 Service NSW。





Ban on TikTok in India will negatively impact the valuations of the app and its upcoming IPO. Source: AAP, SIPA USA / AAP Image/Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA



报告显示，TikTok目前拥有738万澳大利亚18岁以上用户，覆盖率达37%。





在澳大利亚，虽然TikTok的体量不敌Facebook（1500万用户）和Instagram（1280万用户），但TikTok是用户花费时间最多的应用程序——平均每人每月花费23.4小时。





而CapCut是Tiktok配套的视频编辑器，您可以理解为是国际版本的“剪映”，可以针对TikTok平台提供个性化的视频编辑，比如加滤镜、配字幕、设置音效和转场效果等。





CapCut同样归字节跳动所有，在谷歌应用商店中，CapCut的下载量已经超过了5亿次。而在苹果IOS应用市场中，截止5月，Capcat在应用下载排行榜上排名第五，值得一提的是，它的姊妹应用TikTok仍然占据榜首。



Temu

如果谈到最近火爆澳洲的应用程序，那全球版本的“拼多多”——Temu一定占到一席之地。





当Temu在美国超级碗投放广告后，当天Temu的谷歌搜索指数随即”爆表“。





Temu的母公司拼多多成立于2015年，在中国强势进入被阿里巴巴统治十余年的电子商务市场，并在2020年取代阿里巴巴，成为中国用户最多的电子商务平台，拥有超过7.3亿的月活用户——这个数字是澳大利亚人口的30倍。





Pinduoduo Credit: screenshot from Pinduoduo website



Tume承袭了拼多多的运营模式，从服装到小家电，从花园用品到汽车配件，商品种类丰富，且主打低价和全球运输。





在过去的一个月里，Tume也迅速占据了各大应用市场购物软件排行榜的首位。一个月中，它的全球下载量达到1000万。





而在美国，Tume在不到一年的时间里，势头已经超过亚马逊和沃尔玛，成为美国最受欢迎的购物APP。



Shein

除Temu之外，另一款购物软件也在澳大利亚人的生活中占据了可观的份额，那就是中国在线快时尚零售商 Shein。





普遍观点认为，Shein是中国的廉价制造品通过电子平台占领国际市场的一大佐证。通过大规模的社交媒体推广，它逐渐打开市场，也正在占据越来越多西方年轻人的衣橱。





Shein创始于位于中国南京，在广州迅速发展，2022迁移至新加坡。





它依靠来自中国的第三方供应商小批量地生产服装，然后根据销量好坏决定是否重复生产——这是采取典型的快时尚销售模式，只有6%的存货库存时间超过90天。





在2022年，Shein的全球下载量2亿次，成为当年下载量最高的购物APP。而在澳大利亚的购物应用榜单上，它也常年占据前三位。



手机游戏

除了这些社交或购物应用之外，手机游戏也成为中国APP出海的主力军。





游戏是中国科技厂商的传统优势项目。嘉宾介绍，比如势头正劲的米哈游的《原神》，就攻占了可观的国际市场。





“在41亿美金的总营收中，海外市场已经占到了总收入的二分之三，这是非常可观的。”



中国APP的优势在哪？

那么，中国应用程序的优势到底在哪里，它为什么能如此迅速地“攻占”包括澳大利亚在内的西方市场呢？





当然，这是一个复杂的问题，但几款成功的App背后，的确有一些共同原因。





按类别来说，中国的APP有不同的优势，比如说传统零售行业，就像Temu和Shein，它们本质上就是依靠中国世界工厂的优势，然后依靠物流和仓储的优势，把低价的快消品牌以极低的成本打入海外市场，本质上还是一种价格竞争。





“另外，这也是一个社交模式的复刻，把APP在中国的成功复制到了海外，比如像Bagel和Mico这种直播软件，同样的商业模式在中国也非常火爆——以同样的技术和同样的运营成本，就相当于做了很多套东西，把它移植到海外。”





此外，嘉宾表示，中国的游戏产业也有独特的优势。





“像游戏这样劳动力密集的产业，需要大量的付出和开发，中国厂商还是有一定的优势。而且在盈利模式方面，中国游戏厂商有自己独特的一套运营方式，很容易从手游的竞争中脱颖而出。”





“众所周知，这种小额消费模式就是从腾讯开始逐渐流行的。这种盈利模式其实非常健康、非常有机，有助于手游厂商的进一步发展和成长。”





采访为嘉宾观点，不代表SBS立场。





请听音频：







LISTEN TO 【盘点】除TikTok外 还有哪些来自中国的APP占据了澳大利亚人的手机？ SBS Chinese 16/05/2023 10:24 Play

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