有关 “献血禁令” 再有国家解禁 澳大利亚会否跟随？

要点： 澳大利亚在上世纪八十年代引入了对男同性恋者和双性恋者献血的限制；

维权人士希望澳大利亚采用与美国、加拿大和英国相同的献血者个人风险评估政策；

更改澳大利亚的献血规定涉及“相当复杂”的程序。

美国食品和药物管理局上周宣布，将放宽对男男性行为者献血的限制。早前，当局曾因为有关筛查规则被贴上“恐同”标签。





新做法是，所有潜在献血者，无论其性别或性取向如何，都要回答一系列有关生活方式的问题，以确定他们是否符合资格——这做法被称为个人风险评估。





如果他们在过去三个月内曾与新伴侣或多个伴侣肛交，则不被允许献血。





那些采取了暴露前预防或暴露后预防药物（用于预防艾滋病毒感染的药物）的人也必须延迟献血。





此政策变化使美国与加拿大和英国等国家相一致。





Let Us Give 运动发言人克罗姆（Rodney Croome）表示，美国更改有关规定，而澳大利亚并未与时并进，凸显澳大利亚在最佳做法上“落后于人”。





他向 SBS 新闻表示：“这对目前的澳大利亚同性恋者献血禁令就像是一记耳光。”





“它带出了一个信息，就是男同性恋者和双性恋男士对公众健康会构成威胁，我们为挽救他人生命所作的贡献不受欢迎。这是一个非常污名化的信息 ——基本上我们仍然是二等公民。”





“现行政策的另一个影响是，它意味着可用于拯救有需要的人的生命的安全血液更少。”





克罗姆称，他希望澳大利亚采取与英国、美国和加拿大一致的个人风险评估政策。



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澳大利亚的献血规定

根据澳大利亚红十字会“生命之血”机构的数据，每年需要超过 170 万人次献血才能满足需求。





但是为了保证血液供应的安全，有明文规定谁可以献血、谁不能献血。





上世纪八十年代，由于担心艾滋病毒/爱滋病会通过献血传播，在爱滋病流行高峰期引入了对同性恋男性和双性恋男性的献血限制。





尽管之后有关规定有所放宽，但大多数男男性行为者和与男男性行为者发生性关系的人仍然不符合献血的资格，因为对献血者进行的检测并无法检测出早期艾滋病毒感染。





目前，对以下任何一条问题回答“是”的人都必须等待三个月才能献血：



曾经与另一名男性口交或肛交？



与一名男性发生过性关系，而你认为他可能曾与另一名男性口交或肛交？



曾经是性工作者，无论是男或女，或曾与之发生过性关系？



与曾经注射非医生或牙医处方药物的人发生过性行为？



与被发现感染艾滋病毒、乙型肝炎、丙型肝炎或人类嗜T 淋巴细胞病毒的人发生过性行为？

假如一位人士与现居或曾居于海外的新伴侣发生过性关系，那么可能需要等候一段时间才能献血，具体时间视乎该国家/地区的艾滋病毒风险水平而定。





澳大利亚对于献血者还有 其它要求 。



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怎样才能改变澳大利亚的献血规定？

“生命之血”首席医疗官平克（Joanne Pink）表示，要更改澳大利亚有关血液安全的规定，审批程序“相当复杂”。





第一步是由“生命之血”向澳大利亚药监局提交建议书，主张进行更改。





若药监局批准建议，则需要在实施前取得各州和领地政府以及全球生物科技公司 CSL Behring 的同意。





今年较早时，“生命之血”机构向药监局提交了建议书，提议取消关于血浆捐赠的所有性行为规定，包括那些服用 PrEP 药物的人。





平克医生对 SBS 新闻表示：“可喜的是，对于血浆处理，新添了一种安全技术，称为病原体灭活，意即使用一种可以杀死或去除病毒和细菌的过程。”





“这特定过程目前不适用于红细胞，所以在血浆方面我们有更多选择。”



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“能够在不影响病人安全的情况下提供这种方法，是一种有力而包容的方式，可以让更多澳大利亚人伸出援手。”





澳大利亚药监局发言人证实目前正在评估这项申请。





他们通过一份声明向 SBS 新闻表示：“预计药监局会在不久将来有所决定。”



克罗姆表示，虽然乐见澳大利亚任何与血液相关的供应增加，但其他国家的经验表明，取消血浆捐赠的规定并没有解决根本问题。





他说：“问题是全血供应方面的持续歧视，还有全血经常供不应求的事实。”





“过去几年，加拿大和以色列允许男同性恋者献血浆，但不允许捐全血，在这两个国家，这并非解决方法。”





“献血浆比捐全血更费时、更困难……所以捐赠的血浆量并无太大增长。因此，全血的短缺和采用全血方面的歧视仍然存在。”





“以色列和加拿大很快就放弃了这做法，两国都开始允许男同性恋者捐赠全血。”



“生命之血”会建议允许男男性行为者捐赠全血吗？

“生命之血”最近成立了一个研究咨询小组，以决定是否建议就献血进行个人风险评估，如果是，则提出最适合澳大利亚的做法。





平克医生表示，预计“生命之血”需要一到两年的时间才能完成所需研究和作出决定，之后再考虑向药监局提交建议。





她说：“我们知道大众希望改变有关规定，我们也同样希望。”





然而，平克表示，澳大利亚不能单单因为其他国家已经采取新做法而引入新的血液安全规定。



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她说：“重要的是要考虑本地的健康数据，例如艾滋病毒在人口中的普遍程度，以及是否有特定群体可能有更高的感染风险。”





“在澳大利亚，有两个主要群体有较高风险感染艾滋病毒，即男同性恋者和双性恋男士。除此之外，假如异性恋者的性伴侣来自感染艾滋病毒风险较高的国家，他们感染艾滋病毒的风险也较高。”





“通常实施个人风险评估的国家，艾滋病毒在人口中的分布更平均。”





克罗姆指“生命之血”机构在这个问题上“过于谨慎”，需要“更快地”采取行动。





他说：“加拿大和澳大利亚的艾滋病毒感染人口统计数据几乎毫无差别。在男性之间，几乎完全一样。”





克罗姆表示，真正的安全风险来自那些新感染艾滋病毒的人，无论他们的性取向如何。





他说：“男同性恋者的新感染率正下降，但异性恋者的新感染率正上升。”





“在某个点，这两条线会交叉重叠，可能在今年年底前。”





“在这情况下，个人风险评估是唯一可以采取的合理政策，原因是毋需将焦点集中于单一群体。”





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