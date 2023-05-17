新州居民可通过简单搜索向税务局要回超过5亿被遗忘的资产

新州居民因各种原因忘记领走的前已经超过5亿澳元，这些钱再不被取回就会被新州的税务局收走。





人们搬家、改名、遗失文件或者彻底忘记时，往往就收不到现金了。新州税务局提醒人们，检查自己是否有权获得无人认领的款项，来拿回自己损失的资产。





这些无人认领的资产包括股票分红、信托账户、以死者名义持有的资金以及购物退款和多付款。





除此之外，还有租赁保证金退款、特许权使用费、佣金、未提交的支票和养老金也都在未被领取的资金之列。





这一切只需要简单的搜索就可以查询。





想要检查自己是否有遗忘的财产，只需要在新州税务局拥有一个在线账户，搜素并索要失款。





只需要输入姓名进行搜索，然后与新州税务局所掌握的你以前的地址相匹配即可看到你是否被拖欠资金。





如果资金拥有者希望将钱保留在其现有的账户中、或者出现钱的所有权有争议、钱属于一家取消注册的公司，或业主可以根据法律收回钱的情况，那么新南威尔士州税务局就不会持有无人认领的钱。





一旦你找到了自己的款项，你需要证明你是该款项的“合法持有者”。需要提交包括你的个人和银行账户信息、身份证明文件和你与新州税务局掌握的最后已知地址的联系的证据。





如果你的索赔涉及到公司、死者、信托、养老金或慈善机构名义持有的资金，你还需要额外的支持文件。





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