因美国债务上限危机 美国总统拜登取消对澳大利亚的访问

要点： 美国总统拜登（Joe Biden）取消了原定于下周访问澳大利亚的行程；

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，访问将会尽快获得重新安排。

美国总统拜登原定于下周开展的对澳大利亚的访问已被取消。





拜登原计划在5月23日在堪培拉的联邦议会发表演讲，5月24日出席在悉尼举行的包括澳大利亚、美国、日本和印度在内的四方安全对话。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，他在今天（周三）早些时候接到了拜登的电话。





阿尔巴尼斯说：“总统道歉表示，由于他在与美国国会就美国政府债务上限的谈判中面临越来越多的困难，如今不得不推迟此次访问。”





“这些谈判预计将在5月的最后一周进入关键和决定性阶段。”





“遗憾的是，这与总统访问悉尼和堪培拉的行程冲突，包括原定于5月24日举行的四方安全对话。”



It would have been the first visit by a US president to Australia in almost a decade and the fifth time a US president had addressed MPs and senators. Source: AP / Evan Vucci 阿尔巴尼斯表示，两位领导人已同意尽快重新安排拜登对澳大利亚的访问。





在美国驻澳大利亚大使馆发表的一份声明中，白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean Pierre）表示，拜登将于周日七国集团峰会结束后返回美国。





让-皮埃尔表示:“总统今天早些时候与阿尔巴尼斯总理通话，通知他将推迟对澳大利亚的访问。”





“他还邀请总理进行正式的国事访问，具体时间由各小组商定。”





早些时候，白宫国家安全事务发言人约翰·柯比尔（John Kirby）证实，拜登将在本周末前往日本参加七国集团峰会。





他表示，在于广岛举行的为期三天的七国集团峰会期间，拜登将与四方伙伴关系中的领导人会面，包括阿尔巴尼斯、日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）和印度总理莫迪 （Narendra Modi ）。





阿尔巴尼斯表示，澳大利亚政府目前正在与东京和德里讨论岸田文雄首相和莫迪总理的行程。





他补充道：“一旦这些讨论结束，我们将进一步公布他们的行程。”



“与此同时，我期待在5月20日至21日的七国集团峰会上与岸田文雄首相、莫迪总理，以及拜登总统会面。”





四方伙伴关系并非军事联盟，成立的目的是对抗中国在该地区的影响力。





这本来将是近十年来美国总统首次访问澳大利亚，也是将有美国总统第五次在澳大利亚议会发表讲话。





让-皮埃尔表示，四方伙伴关系对实现外交政策目标“至关重要”。





“振兴和重振我们的联盟以及推进像四方伙伴这样的关系，仍然是总统的关键优先事项之一。”





“这对我们推进外交政策目标和更好地促进全球稳定和繁荣的能力至关重要。”



在华盛顿，白宫和国会共和党人之间的争论围绕着提高美国政府31.4万亿美元（46.9万亿澳元）债务上限的协议，以避免经济上灾难性的违约。





美国的债务上限将于6月1日到期，财政部警告说，除非白宫和国会同意提高债务上限，否则美国政府将无法在该日期之后支付账单。





美国从未发生过债务违约。





让-皮埃尔女士说：“总统已经明确表示，来自两党和两院的国会议员必须团结起来，防止违约，正如他们之前的78次那样。”





“总统和他的团队将继续与国会领导层合作，达成一项能够提交到总统办公桌的预算协议。”





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