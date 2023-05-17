墨尔本郊区一校车被卡车撞翻 10名儿童不同程度受伤

周二，一辆卡车在墨尔本西部边远地区行驶，撞上了一辆校车，导致10名儿童严重受伤，目前仍在被拘留。





警方消息认为校车在下午3点30份左右离开Melton南面的埃克斯福德小学（Exford Primary School），并试图从埃克斯福德路（Exford Road）右转进入墨菲斯路（Murphys Road）时，一辆卡车从后方撞上小车，使车辆侧翻。





校车上有13名儿童被送往医院，其中10人伤势严重。





皇家儿童医院（Royal Children’s Hospital）首席执行官伯纳黛特·麦克唐纳（Bernadette McDonald）说，7名5至11岁的儿童仍在医院，包括一名在重症监护室的儿童和另外6名情况严重的儿童。





周三上午，麦克唐纳在医院外表示，这些小患者在车祸中遭受了各种伤害，包括全部和部分截肢、头部受伤、脊柱受伤和玻璃碎片撕裂伤。





“我们今天仍有两名病人要进入手术室，手术室团队一直操作到凌晨。”她说。





“其中一些病人在未来几天和未来几周内将需要重返手术室并进行多次手术。”





“这对每一个参与其中的人来说都是创伤性的。一些家庭和儿童受到重创。我们在非常努力地工作，确保不仅提供他们现在，且在未来几周内都需要的创伤支持和护理。”





巴士司机被送往医院，情况稳定。





周三上午，卡车司机仍被警方拘留。这名49岁男子住在维州Balliang地区。他没有在车祸中受重伤，调查人员将于今天与他面谈。





车祸发生在距离小学不到一公里的埃克斯福德（Exford）和艾恩斯伯里（Eynesbury）之间的郊区边界，距墨尔本中央商务区以西约40公里。

