历经8年不确定性：澳洲移民部长干预 儿子患自闭症家庭终获永居权

要点： 居住在凯恩斯的Lim家此前曾面临被驱逐出境，但现已获得永久居留权；

Lim家曾被令离开澳大利亚，因为他们儿子的自闭症被认为是一种经济负担；

移民部长贾尔斯对此行使了他的公共利益权力。

居住在凯恩斯的Lim家因儿子的自闭症而曾面临被驱逐出境的命运，后来在移民部长的个人干预下获得了永久居留权。





这一决定来之不易，经历了近8年的不确定性，意味着Hyunsin Lim、Yoojin Yang及其两个孩子可以留在澳大利亚。





此前，Lim家的永久居留申请因儿子Seongjae Lim的健康状况而被拒绝。





Yoojin Yang是Seongjae Lim的母亲，她在接受SBS韩语节目采访时表示，在超过三万人签署支持这个家庭的在线请愿书后，移民部长进行了干预。





她在给SBS韩语节目的声明中说：“我们深深感谢每一位支持我们、让我们不失希望，并给儿子Seongjae Lim鼓励和签名的人。如同大家给予Seongjae的爱一样，我将尽力培养他成为自信并能够帮助别人的澳大利亚人。”



READ MORE 澳洲高等法院本周作出一项裁决 2016年以来部分签证决定将受何影响？

儿子自闭症确诊 Lim家留澳成未知数

2013年，Hyunsin Lim和妻子Yoojin Yang带着他们三个月大的女儿从韩国移民到澳大利亚。





2014年，他们的第二个孩子Seongjae在布里斯班的马特母婴医院（Mater Mothers' Hospital ）出生。





2021年，由于儿子患有中度自闭症谱系障碍，Lim家通过偏远地区担保移民计划申请永居被拒。





Hyunsin曾担任餐厅经理，他在被提名为技术工人之后申请了187子类偏远地区担保移民计划签证。



The Lim family faced a struggle to stay in Australia after the residency application for their son was rejected on medical grounds. Credit: Supplied 在澳大利亚，基于对医疗系统潜在负担的考虑，当局可能因健康原因而拒绝一些签证申请。





最初Seongjae因哮喘和感冒在凯恩斯医院接受治疗，后于三岁时被诊断出患有自闭症。





其母表示，确诊之后的几年内，Seongjae的口语、认知和学习能力以及社交技能都有所下降。





但在2018年，Seongjae因中耳功能障碍接受了手术，这种中耳功能障碍是由于高烧感冒引起的。





Lim家夫妇认为，Seongjae的语言能力在手术后显著且迅速发展。





然而，在2022年7月，他们向行政上诉仲裁庭提出的上诉被驳回。





仲裁庭认为Seongjae的自闭症可能需要长期支持，包括特殊教育和联邦残疾支持服务。





近几个月来，这对父母呼吁移民部长贾尔斯亲自干预，这是他们留在澳大利亚的最后途径。



请愿书获得逾三万个签名

为了增加对他们处境的关注，Lim家发起了一项在线签名请愿活动。





在请愿书的附带文本中，对于法院认为她的儿子将成为“澳大利亚社会的重大负担”的裁决，Yoojin表示质疑。





这对夫妇称，他们年幼孩子对医疗系统造成的经济负担被“高估”，并且过去10年他们对澳大利亚社会的贡献被“忽视”。





这项活动得到了广泛支持，包括来自澳大利亚神经多样性社区的成员。





5月8日，Lim家收到了他们期待已久的消息。





在一封给Lim家的信中，贾尔斯部长证实，他行使了他的公共利益权力，给他们颁发Former Resident（子类151）签证，使他们可以在澳大利亚永久居住。



READ MORE 审查结果令人震惊 移民系统将进行全面改革

凯恩斯的韩国社区为此欣喜

凯恩斯的韩国社区对这个决定感到欣喜。





Edward Kim博士就是其中之一，他协助了关于Seongjae的在线请愿活动。





他告诉SBS韩语节目：“凯恩斯是一个小城市，一个没有任何冲突的和平城市。Seongjae的家人通过他们的餐厅展现出了善良和爱心。”





“从养育孩子的父母的角度来看，我对他们的痛苦深表同情。我祈祷我可以以任何方式帮助他们，并开始帮助这个请愿。”





Seongjae的母亲表示，现在这段痛苦已经结束，她感到宽慰。





她说：“世界仍然值得我们生活下去，我相信未来会变得更好。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



