一份关于澳新儿童近视状况的报告警示，到2050年，澳大利亚与新西兰的近视率将飙升到55%。





这份名为 《2022/23年澳大利亚和新西兰儿童近视报告——降低视力风险》 的报告由澳大利亚和新西兰儿童近视工作组（Australian and New Zealand Child Myopia Working Group）于去年11月14日发布，是2018年首个儿童近视报告的补充。





儿童近视工作组由两国的验光师和眼科医生合作组成，于2018年成立，旨在提供儿童近视管理的推荐标准，以减缓其发展速度。





新西兰验光师、工作组的创始成员贾格鲁特·拉卢（Jagrut Lallu）说：“对于澳大利亚和新西兰来说，预计到2050年的近视率将达到55%，而我们目前估计有36%的人口受到影响。”





“除非每个人都进行近视管理，否则，到2050年，澳大利亚预计将有410万高度近视患者，新西兰将有60万高度近视患者。”





在澳从业二十余年的注册验光师Jimmy Huang（黄志明）表示：“全球都一样，特别是2020年疫情中网课推出，美国有数据显示，疫情中近视眼突然增加、包括成年人迟发近视的，都有增加50%以上。”





“可怕的是，近视患者中一大部分人会最终发展成高度近视，又称病理性近视。”



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Jimmy在中国时曾是一位儿科医生，技术移民来澳后又学习视光专业，随后在墨尔本的Epworth眼科中心角膜治疗的激光手术室工作了十年，这两方面的工作背景令他在2005年左右开始专事儿童近视矫正的工作。





Jimmy坦言，这份工作中需要的不仅仅是技术和理论的支撑，更重要的是与近视儿童及其家庭的沟通与商讨。





他说：“我看小孩的时候会想，他今天来见我，我在未来五年是不是能帮他（的度数）不会变得更深。”





“OK镜不是单一的接触，是一个长期的项目，会看着他们长大。”





在澳新儿童近视状况的报告中，工作组也建议，控制近视不仅包括矫正视力本身，还包括验光师与父母或照顾者之间的讨论，解释近视的含义、可能影响近视的生活方式因素、近视对长期眼部健康带来的风险以及可用于管理近视和减缓其发展的方法。





报告中详述了儿童近视管理的关键要素，其中非常重要的一点是，“与父母或照顾者以及患者（孩子）进行讨论、制定和实施一项达成共识的管理计划，包括讨论基于证据的可用近视管理选项以减轻轴向长度延长的风险，讨论近视进展的风险（生活方式和家族病史），提供口头和书面信息，描述治疗的风险和益处、治疗的持续时间、复查频率、何时停止治疗以及反弹效应。”





以采访中提到的OK镜治疗为例，Jimmy说：“涉及到佩戴卫生、镜片设计、生活习惯及家庭支持等方方面面。不是一个人能完成的，需要全部、一起，包括医生、技术及材料的进步。”





他尤其强调了家庭对于近视儿童的支持，家长需要为孩子提供佩戴OK镜的适当帮助，而非将这项责任放在儿童个体身上，因为孩子性格成熟程度不一。





所谓的OK镜是指角膜塑形镜（orthokeratology），是一种硬质特殊订制的镜片，经过夜间佩戴达到改变角膜曲率，从而矫正白天的视力的效果。这也是澳大利亚最大的验光师专业协会Optometry Australia所推荐的儿童近视管理方法之一。





此外，Jimmy表示，与OK镜不同的是，目前在澳大利亚另有两种不触及角膜的近视控制方法，即阿托品眼药水及蜂窝状眼镜，相较于OK镜来说，这两种方法的近视控制率较低，但也更易于操作。





详细内容请听Jimmy的采访：



LISTEN TO 澳新逾半数人将近视？盘点控制儿童近视的主要方法 SBS Chinese 19/05/2023 18:15 Play

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