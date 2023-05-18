中国取消部分澳洲产品进口禁令

中国驻澳大利亚大使肖千在今天（5月18日）的讲话中表现出了对澳中关系的乐观态度。





“去年是稳定和改善的一年，今年是交流和对话的一年。” 他说。





中国将恢复进口澳大利亚的木材。工党和反对党表现出了不同程度的欢迎。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示：“我们希望看到贸易限制被取消 我们认为这符合两国的利益。”





反对党副领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）说：“我们继续祝愿工党在与中国的关系方面一切顺利。我们希望它是一种建设性的关系，但我们也知道 它必须是明确的 、没有任何附加条件的。”



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有迹象表明，在中国进行了长达3个月的审查后，大麦可能是下一个被恢复进口的澳洲商品。





肖千大使确认，澳中两国领导人在北京举行会谈的计划正在积极推进中。





原本将在悉尼举行的会谈因美国总统拜登的缺席而被取消。对于这场会谈，澳中之间的态度则出现了分歧。





肖千表示：“我不认为四方会谈是一个好主意。当四方会谈试图针对中国时，这个主意就更糟糕了。”





国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）指出：“四方伙伴关系对于我们国家来说仍然是非常重要的一系列关系。我们致力于此我知道其他四方伙伴也是如此。”





据报道，美国总统拜登在空军一号上告诉记者，他将尽快再次计划他的太平洋地区行程，并已经邀请澳洲总理阿尔巴尼斯前往华盛顿访问。



