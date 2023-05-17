在哥本哈根民主峰会上发表讲话时，世界上最大的正式军事联盟“北约”的秘书长斯托尔滕贝格表示，北约将在7月于立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会上与澳大利亚等国家进行接触。澳大利亚总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 也被邀请参加此次峰会。





斯托尔滕贝格说，北约意识到，虽然联盟立足于北半球，但亚太地区发生的事情很重要。





他说：“我们还将与我们的亚太伙伴合作，并将在历史上第二次邀请日本、韩国、新西兰和澳大利亚的国家元首和政府首脑参加，这表明我们意识到在亚洲和太平洋地区发生的事情对北约很重要，因此我们正在加强与他们的伙伴关系。”





同时，斯托尔滕贝格在哥本哈根民主峰会上表示，希望各盟国在7月维尔纽斯峰会上就一项多年计划达成一致，以帮助乌克兰向北约的军事标准迈进。





此外，斯托尔滕贝格还表示，他计划在10月任期结束后，辞去北约秘书长一职。





上周三5月10日，在接受CNN独家采访时，日本外相林芳正表示，东京正就北约在日本开设联络处事宜进行谈判。这将是亚洲首个此类联络处。





日本首相岸田文雄去年6月首次出席了在马德里举行的北约峰会。当时，新上任不久的澳大利亚总理阿尔巴尼斯也参加了该峰会。这次峰会首次提及了对中国的关切，在其通过的今后10年新战略概念文件中，将侵略乌克兰的俄罗斯列为“最大的直接威胁”，把中国视为“系统性挑战”。





4月21日，阿尔巴尼斯总理的办公室证实，总理将出席7月在立陶宛举行的北约峰会。





在本期节目中，听友们就北约在其历史上第二次邀请日本、韩国、新西兰和澳大利亚四国领导人参加北约峰会表达了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】您如何看待北约再次邀请日韩新澳四国参加北约峰会？ SBS Chinese 17/05/2023 26:58 Play

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