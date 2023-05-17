新报告：逾半受访澳洲人难以应付生活开支 选择“不吃饭”生存

要点： 一份新报告发现，澳大利亚陷入赤贫的人数激增；

在接受调查的 1700 名澳大利亚人中，93% 的人难以负担基本物品；

在受访者中，有孩子的家庭受到经济压力的打击最大，其中 75% 的家庭生活在贫困线以下。

一份报告指，数以万计的澳大利亚人在生活开支的危机中陷入赤贫，最弱势群体被迫采取“极端的”方法来生存。





救世军研究显示，过去 12 个月贫困人口激增，这意味着很多人选择不吃饭，以负担基本生活必需品。





救世军宣教部秘书长格洛弗（Stuart Glover）周三表示：“目前每个人都过得很艰难，但对于那些已经在苦苦挣扎的人，生活开支危机使他们难以生存。”





“在过去的一年里，我们看到每天都有大量澳大利亚人陷入困境。”



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救世军向过去12个月内曾使用其机构服务的1700人进行一项调查，发现93%的人感到难以负担基本物品。





格洛弗说，有典型的受访者在支付了住房、食品、公用事业设施、医疗和燃料等基本生活费用后，每天剩下不足6澳元可以花费或储蓄。





他说：“在很多情况下，我们看到那些曾经是志愿者或捐赠金钱和时间去帮人的人，现在向我们求助。”



这项与救世军年度红盾募捐活动同时公布的研究还发现，超过一半的受访者不吃饭；一半人无力负担基本医疗保健费用。有孩子的家庭往往受经济压力的打击最大，四分之三的家庭生活在贫穷线以下。





约25%的受访者还表示，他们无力带孩子去看医生或牙医，20%的人无法支付一日三餐。





一名妇女告诉救世军研究人员，她在过去九个月里瘦了40公斤，因为她无力支付住房和食物费用。





这位55岁的女士说：“我所有的钱都为了让孩子有栖身之所，并尝试让他们留在安全的地方。”



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另一位29岁的母亲说，她买不起自己的食物，正在变卖个人财产来满足孩子的基本需求。





她说：“如果有的话，我会吃掉孩子们吃剩的食物，或者我只有不吃。”





格洛弗敦促澳大利亚人要倾尽全力去支持红盾募捐活动。





他说：“需求比以往任何时候都大。”





今年的募捐活动希望能够筹集3700万澳元，从而为澳大利亚各地的2000多项服务提供资金。





红盾全国敲门募捐活动将于5月20日至21日开展。





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