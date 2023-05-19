悉尼北岸三名儿童被车撞到 肇事青少年被起诉

三名儿童在悉尼北岸（North Shore）的Crows Nest被一辆汽车撞倒，一男子因此被起诉。





周四下午三点半左右，该名18岁男子在Pacific Highway靠近Shirley Road和Falcon Street的繁忙路口开车闯红灯，随后撞倒了三个在行人绿灯的情况下过马路的男孩，然后开车离开。





一名13岁男孩被送往悉尼儿童医院，接受治疗。这名男孩伤势严重但无生命危险。另外两名12岁儿童受了轻伤，被转移至韦斯特米德儿童医院（Westmead Children's Hospital）。





大约30分钟后，警方在离Crows Nest几个区远的Lane Cove逮捕了一名男子。





该男子驾驶的本田雅阁（Honda Accord）已被扣押进行机械和法医检查。该男子已被发出暂停驾照通知，并被拒绝保释。





他将于今天在曼利地方法庭（Manly Local Court）出庭，面临包括危险驾驶造成严重身体伤害和疏忽驾驶（造成严重身体伤害）在内的七项指控。





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