农业部长瓦特希望澳大利亚牛肉出口能在中国恢复

农业部长瓦特（Murray Watt）谈到了中国取消对进口澳大利亚木材的限制。





今天早上，瓦特告诉澳大利亚广播公司(ABC)新闻Breakfast节目，这是稳定与北京贸易关系的积极步骤。





“我们现在恢复了向中国出口木材产品的机会，这在两年半前被暂停。”





“中国是我们最大的木材出口市场，当时对木材行业来说，这一市场价值5.6亿澳元。”





瓦特表示，虽然澳大利亚找到了其他市场，但并不能弥补木材业在中国市场的损失。





“澳大利亚生产商和所有澳大利亚人通过这次经历学到的东西之一是，我们需要继续努力使我们的市场多样化，以确保我们永远不会再出现这种情况，无论是中国还是其他国家，”瓦特说。





同时他表示，澳大利亚木材的问题是关于检疫和生物安全的问题而非关税。今天上午，他在采访中表示，中国在停止澳洲的牛肉和其他产品出口时也指出了这些问题。





他表示，澳大利亚一直对检疫问题的真实性提出异议，但中国做出了自己的决定。





“令人高兴的是，我们已经与中国达成了解决这些问题的安排，希望我们能够在牛肉和其他一些存在类似问题的产品方面达成一些类似的事情，”他说。





昨天，中国驻澳大利亚大使肖千表示，北京决定解除对澳大利亚木材进口的禁令，表明澳大利亚与其最大贸易伙伴之间修复关系的努力初见成效。





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