中国取消贸易禁令 并为阿尔巴尼斯访华提出可能

中国政府向澳大利亚伸出了橄榄枝，表示期待着尽快在北京接待阿尔巴尼斯（Anthony Albanese），并解除对价值6亿澳元的澳大利亚进口商品的贸易禁令。这显示出了此前双方冰冷关系解冻的最新迹象。





原定于下周在悉尼举行的四方安全对话（Quad）领导人会议被迫取消，阿尔巴尼斯将于周五抵达日本广岛，与G7集团领导人见面，并与美国总统拜登及其他四方安全对话领导人举行一次权宜的峰会。





在拜登启程前往广岛前，关于他无法前往澳大利亚参加计划中的四方安全对话是为中国赢得公共宣传计划的说法，他表示了否认。中国并未被邀请参与G7峰会。





“不是的，我们仍然在进行会议，”他说，“我们仍然有四个好盟友。”





拜登称“美国不是一个死气沉沉的国家”，并表示在G7峰会后他必须回到美国，结束国家的债务上限危机。





阿尔巴尼斯表示，鉴于澳大利亚并非G7成员国，他很荣幸被邀请参加峰会。他还将在广岛会见韩国总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）和巴西总统达席尔瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）。





参加G7峰会的领导人将讨论核武器、中国的经济胁迫、俄罗斯在乌克兰的战争以及管理人工智能技术的快速增长。





中国驻澳大利亚大使肖千表示，北京决定解除对澳大利亚木材进口的禁令，表明澳大利亚与其最大贸易伙伴之间修复关系的努力已开始见效。





2020年，中国以检疫风险为由停止了接受澳大利亚木材进口。在此期间，中国还限制了澳大利亚葡萄酒、大麦、牛肉和煤炭的进口，澳大利亚政府认为这是一次精心策划的经济胁迫。





“势头是积极的，”肖千在堪培拉被问及贸易关系的情况时告诉记者。





“双方都同意坐下来讨论分歧，相互接触。”





“中国方面也对中国在澳大利亚的投资、中国对澳大利亚的支持以及中国的项目表示关切。”





中国外交部在过去一周里一直批评G7峰会是世界精英的会议，想要对发展中的国家施加西方的限制。





“如果G7集团真正关心经济安全，他们应该要求美国停止以国际的名义打击和遏制其他国家，”中国外交部发言人汪文斌表示，并指责日本“痴迷于挑起集团对抗”。





肖千表示，中国政府欢迎阿尔巴尼斯在双方领导人“相互方便”的时候到北京与中国国家主席习近平会面。





“我期待着这一情况能够尽早发生，”他说。





上周，前往北京与中国商务部长会面的贸易部长法雷尔（Don Farrell）表示，取消木材进口禁令是“澳大利亚林业部门的一个伟大成果”。





在贸易禁令生效前的2019年，澳大利亚对中国的木材出口额为6亿澳元。





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