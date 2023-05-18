窗户被封天花板有洞 澳洲这位律师如何在社交平台曝光劣质出租房？

乔迪（Jordie van den Berg），也称为 purplepingers，过去的18个月来一直在 TikTok 上曝光“劣质出租房”。他认为有不少澳大利亚年轻人都曾与房地产经纪有过不愉快的经历。





这位居于墨尔本的 27 岁年轻人在 TikTok 制作视频，他在视频中加插地产中介刊登的照片，通过价格、照片和描述来核实房地产经纪的说法。





他提到的一些房源的天花板上有洞，窗户被木板封住，地毯上也有污渍。



其它有些是仓库或店铺，它们被改造成住宅，并在房地产网站上出租。





最近他发现一个地方的管道上似乎有石棉暴露。





他告诉 The Feed：“之前的租户在搬走时告诉我这间房屋的情况，由于房屋有很多问题，房东拒绝维修，更要求加租。”





后来，该出租物业信息被撤下。



就非法分隔房屋联系市议会

乔迪是一名合资格的律师，也是一名公务员，他对那些看起来可能是非法分隔房屋有着敏锐的眼光。





然后，他将通过电邮或致电联系当地市议会，查看该物业是否已提出分隔的请求。





他说：“我向市议会报告的通常与土地开发有关。通常我要看的是这房子是祖母房（Granny Flat）还是说在停车场改建的。”





“这些可能是合法的，但我会看前面是否有邮箱，是否有烟雾报警器，因为如果你需要将一间房屋分隔，你需要有消防安全证书，这将涉及烟雾报警器或灭火器。”





“其它危险信号是任何可疑的绝缘材料，以及在墙上是否有暴露的管道。”





乔迪提到一处出租房似乎被非法分隔，其位于悉尼的Mascot。这是一处出租的祖母房，每周租金360澳元。



“厨房”由一个小水槽和三个抽屉组成。屋内没有炉灶或烤箱，也没有烟雾报警器。





另一处被乔迪制作成视频的出租房位于悉尼的Cabramatta。它似乎也被非法分隔。





烹煮设施包括长凳上的炉灶和下面地板上的液化石油气罐。该出租房的广告租金为每周 280 澳元。





乔迪说，他从市议会得到的结果好坏参半。





他说：“有些市议会真的很好，就像我在新州和维州看到的那样。但我发现昆州的人通常不会太在意。”





“（如果它们被非法分隔）我会打电话给房地产经纪并直截了当地说，通常他们会说‘哦，我不知道’，然后撤下出租房的广告。”





“有时我问他们，‘这真的是经过批准的住宅吗？’他们说‘这当然是’。”





“然后我会告诉他们我已经和市议会谈过，有关情况并没有记录等。他们会回应‘听起来你是知情的，所以这个地方可能不适合你。’”



Jordie van den Berg makes TikTok 'greenscreen' videos with photos of dodgy rentals superimposed behind him. “而且他们对方的态度，反映他们知道这是错误的。只是他们故意把它出租给不了解法律的人。”



租赁趋势

在乔迪制作这些视频的一年半期间里，他注意到租赁市场发生明显变化。





他说，劣质出租房的广告在网站上停留的时间已经缩短。





他说：“我收到很多人给我传来不好的出租房并制成视频，过往在一两周后查看，广告仍然存在。”



“现在……如果当天我不看，它就会消失。那是因为人们租屋的需求更迫切。”





他注意到另一个趋势，就是很多非常糟糕的出租房广告正从房地产网站转移到 Gumtree、Facebook Market Place 和 Facebook 群组。





“这是由于这些地方的房源通常更便宜，而且出租得很快，因为在那里寻找住房的人需求更加迫切。”





“当你查看很多此类出租房的描述时，通常会看见持牌经纪人的联系方式。”





“他们还在私人 Facebook 群组上发帖文，媒体无法轻易到访这些群组。”



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悉尼和墨尔本的内城区受影响最严重

乔迪说，他注意到悉尼和墨尔本的内城区一直出现低质出租房。





“在悉尼的内西区，我看到，很久以前就计划拆除的房屋已经租给一些负担不起其它的贫穷租户。”





“在墨尔本，有很多地区，例如卡尔顿（Carlton）、费兹洛依（Fitzroy）、科林伍德 （Collingwood）、布朗斯威克（Brunswick）。那些都是热点，因为有太多人想去那里，因此这些地方不好的出租房很容易被租出去。”





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