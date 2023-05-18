Latest

窗户被封天花板有洞 澳洲这位律师如何在社交平台曝光劣质出租房？

过去一年半以来，澳大利亚人乔迪一直在制作有关出租房广告的视频，并指出它们的问题。他说，情况比以往任何时候都更糟，但大多数时候，由于人们迫切需要一个住所，就算是有问题的出租房仍然会被抢租一空。

SHITTY RENTALS HEADER 16X9.jpg

Jordie van den Berg, AKA purplepingers, has been exposing "shit rentals" for eighteen months on TikTok.

乔迪（Jordie van den Berg），也称为 purplepingers，过去的18个月来一直在 TikTok 上曝光“劣质出租房”。他认为有不少澳大利亚年轻人都曾与房地产经纪有过不愉快的经历。

这位居于墨尔本的 27 岁年轻人在 TikTok 制作视频，他在视频中加插地产中介刊登的照片，通过价格、照片和描述来核实房地产经纪的说法。

他提到的一些房源的天花板上有洞，窗户被木板封住，地毯上也有污渍。
其它有些是仓库或店铺，它们被改造成住宅，并在房地产网站上出租。

最近他发现一个地方的管道上似乎有石棉暴露。

他告诉 The Feed：“之前的租户在搬走时告诉我这间房屋的情况，由于房屋有很多问题，房东拒绝维修，更要求加租。”

后来，该出租物业信息被撤下。

就非法分隔房屋联系市议会

乔迪是一名合资格的律师，也是一名公务员，他对那些看起来可能是非法分隔房屋有着敏锐的眼光。

然后，他将通过电邮或致电联系当地市议会，查看该物业是否已提出分隔的请求。

他说：“我向市议会报告的通常与土地开发有关。通常我要看的是这房子是祖母房（Granny Flat）还是说在停车场改建的。”

“这些可能是合法的，但我会看前面是否有邮箱，是否有烟雾报警器，因为如果你需要将一间房屋分隔，你需要有消防安全证书，这将涉及烟雾报警器或灭火器。”

“其它危险信号是任何可疑的绝缘材料，以及在墙上是否有暴露的管道。”

乔迪提到一处出租房似乎被非法分隔，其位于悉尼的Mascot。这是一处出租的祖母房，每周租金360澳元。
“厨房”由一个小水槽和三个抽屉组成。屋内没有炉灶或烤箱，也没有烟雾报警器。

另一处被乔迪制作成视频的出租房位于悉尼的Cabramatta。它似乎也被非法分隔。

烹煮设施包括长凳上的炉灶和下面地板上的液化石油气罐。该出租房的广告租金为每周 280 澳元。

乔迪说，他从市议会得到的结果好坏参半。

他说：“有些市议会真的很好，就像我在新州和维州看到的那样。但我发现昆州的人通常不会太在意。”

“（如果它们被非法分隔）我会打电话给房地产经纪并直截了当地说，通常他们会说‘哦，我不知道’，然后撤下出租房的广告。”

“有时我问他们，‘这真的是经过批准的住宅吗？’他们说‘这当然是’。”

“然后我会告诉他们我已经和市议会谈过，有关情况并没有记录等。他们会回应‘听起来你是知情的，所以这个地方可能不适合你。’”
Purple pingas screenshot.png
Jordie van den Berg makes TikTok 'greenscreen' videos with photos of dodgy rentals superimposed behind him.
“而且他们对方的态度，反映他们知道这是错误的。只是他们故意把它出租给不了解法律的人。”

租赁趋势

在乔迪制作这些视频的一年半期间里，他注意到租赁市场发生明显变化。

他说，劣质出租房的广告在网站上停留的时间已经缩短。

他说：“我收到很多人给我传来不好的出租房并制成视频，过往在一两周后查看，广告仍然存在。”
“现在……如果当天我不看，它就会消失。那是因为人们租屋的需求更迫切。”

他注意到另一个趋势，就是很多非常糟糕的出租房广告正从房地产网站转移到 Gumtree、Facebook Market Place 和 Facebook 群组。

“这是由于这些地方的房源通常更便宜，而且出租得很快，因为在那里寻找住房的人需求更加迫切。”

“当你查看很多此类出租房的描述时，通常会看见持牌经纪人的联系方式。”

“他们还在私人 Facebook 群组上发帖文，媒体无法轻易到访这些群组。”
READ MORE

无窗地下室中蜗居：澳洲租房危机下12人合租房的生活

悉尼和墨尔本的内城区受影响最严重

乔迪说，他注意到悉尼和墨尔本的内城区一直出现低质出租房。

“在悉尼的内西区，我看到，很久以前就计划拆除的房屋已经租给一些负担不起其它的贫穷租户。”

“在墨尔本，有很多地区，例如卡尔顿（Carlton）、费兹洛依（Fitzroy）、科林伍德 （Collingwood）、布朗斯威克（Brunswick）。那些都是热点，因为有太多人想去那里，因此这些地方不好的出租房很容易被租出去。”

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

美国若债务违约将“如对经济引爆核武” 会对澳洲造成哪些影响？

澳洲冬季到来 这些“不健康的”住房是否影响了你？

【圆桌健谈】WHO建议减肥人士谨慎使用非糖甜味剂

【SBS新闻快报】Woolworths与皇家铸币厂联合发行新版限量2澳元硬币

分享
Published 18 May 2023 6:21pm
By Ilias Bakalla
Source: SBS
Available in other languages
标签
Australia