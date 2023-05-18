澳洲冬季到来 这些“不健康的”住房是否影响了你？

要点： 新的研究表明，大约80%的澳大利亚住房未能达到世界卫生组织所建议的安全且均衡的室内温度；

室内寒冷会使霉菌等问题恶化，甚至会影响人们的心理健康；

寒冷问题不仅仅是影响低收入家庭的问题。

每年冬天，我们都会听到能源费用飙升和人们无法保暖的问题。但是，直到现在，我们还没有真正了解澳大利亚人的家中到底有多冷。我们最新发表的研究表明，大约五分之四的澳大利亚住房未能达到世界卫生组织所建议的安全且均衡的最低室内温度。





澳大利亚并非寒冷之地。这可能导致我们认为我们只需要熬过冬天就好，因为天气很快会再热起来。





我们的冬天可能不像欧洲和北美那样寒冷，但我们的健康统计数据却给我们敲响了警钟。我们的冬季死亡率比夏季的高了20％以上。





新近更新的建筑规范以及我们的卫生和福利系统，都假设大多数人在冬季都不会有什么问题。事实并非如此。我们需要更认真地对待冬季。



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新研究发现了什么？

大约六年前，我们想知道澳大利亚人的家中到底有多冷。在过去的几个冬天里，我们一直在测量人们的室内温度。我们的最新研究表明，在去年冬天，四分之三以上的澳大利亚住宅很冷——在有人居住的清醒时段，平均温度低于18摄氏度（世界卫生组织建议的安全且均衡的最低室内温度）。





这让人吃惊。以前，人们认为只有大约5%的人会感到寒冷。





在我们的研究中，温度传感器被放置在温带的新州、南澳州、塔州、维州和西澳州的100处住房中。澳大利亚三分之二的人口生活在这些温带气候区。





在被抽样的住宅中，在整个冬季，81%的住宅平均温度低于18摄氏度。在人们居住的清醒时段内，这些住房的平均为16.5摄氏度。最冷的住宅的最低小时平均温度只有5摄氏度。



Simplified cold homes proportions based on the average temperatures in occupied homes during waking hours. Source: Supplied 塔斯马尼亚人承受尤甚。该州的一些住房的平均室内温度低于11摄氏度。





但是，无论在哪个州，我们的研究显示，大多数住房都处于不健康的寒冷环境中。



谁处于风险中？

寒冷不仅仅是一个影响低收入家庭的问题。这项研究包括直接拥有、按揭和租赁的房屋，涉及到了人们所有收入水平。





有些人可能在16摄氏度下感到舒适，但许多人并不是自愿生活在寒冷中。恶劣的住房条件、供暖不足以及无力承担供暖费用等因素，使许多人难以保暖。而且能源价格还将上涨。





老年人、残疾人和面临住房无保障的人面临的风险最大。这包括那些难以支付租金、频繁搬家、生活在过度拥挤的房屋中，或将大部分收入用于住房的人。对于租房者来说，挑战更大。



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室内寒冷会加剧发霉等其它问题，甚至影响我们的心理健康。





我们必须认识到健康与寒冷住房之间的联系。住房和卫生政策的目标必须联系起来，以改善这种情况。





澳大利亚正在转向提供更多基于家庭的护理，而不是医院护理。这一趋势意味着我们必须更加谨慎，以确保家庭环境健康。





也有必要提高社区对寒冷住房风险的认识。高危群体包括原住民社区、老年人、年轻人、残疾人和面临住房无保障的人。





提供更健康的住房是提高这些社区的生活标准和生活质量的最佳途径之一。



Some people might feel comfortable at 16C, but many are not cold by choice. Source: Getty, iStockphoto / zvonko1959/Getty Images/iStockphoto

我们可以从成功的海外经验中学到什么？

新西兰和英国在解决寒冷住房问题上取得了显著的成功。两国都从承认解决这一问题是社会集体责任开始。





我们也必须认识到，这个问题不仅仅是个人的家庭问题，还需要国家出面和采取系统性的措施。





新西兰和英国的干预措施从政府和私人租赁开始。他们的经验表明，保护租户的强制性要求尤其需要做到透明和客观。





由于近三分之一的澳大利亚人租房居住，这样的举措将可以改善数百万人的生活。



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新西兰和英国都使用住房调查来跟踪住房质量在一段时间内的进展。这种方法清楚地显示了什么是最有效的，并确定了仍然需要改进的领域。





同样，澳大利亚应该密切监测使室温保持在健康水平的住房的进展。结果应予以公布。这将促进住房条件的持续改善，并有助于相关政策的制定。





重要的是，我们需要继续提供关于最弱势群体的研究。我们的研究代表了对500处住房进行的更大研究中的早期数据，这将使我们能够更为确定澳大利亚寒冷住房的真正风险。





本文作者：





辛西娅·菲·巴洛（Cynthia Faye Barlow）是阿德莱德大学（University of Adelaide）澳大利亚住房研究中心的博士后研究员。





艾玛·巴克（Emma Barker）是阿德莱德大学住房研究教授。





莱里安·丹尼尔（Lyrian Daniel）是南澳大利亚大学的建筑学副教授。





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